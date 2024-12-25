Магнитные бури 25 декабря: проверьте свои лекарства

Такие данные опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Для оценки силы магнитной бури ученые используют специальную шкалу — К-индекс. Если на графике имеются значения, которые колеблются от 1 до 4, они считаются незначительными и почти не влияют на магнитное поле Земли. Однако бури от 5 до 9 баллов, напротив, несут угрозу.

Многие люди испытывают ухудшение самочувствия во время магнитных бурь. Наиболее частыми симптомами являются:

головные боли: пульсирующая, распирающая боль в разных участках головы;

слабость и сонливость: понижение энергии, желание постоянно спать;

смена настроения: раздражительность, тревога, депрессия;

проблемы со сном: бессонница или наоборот; повышенная сонливость;

боли в суставах и мышцах: обострение хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата;

сердечно-сосудистые проблемы: повышение или понижение артериального давления, тахикардия.

Что нужно делать в дни магнитных бурь