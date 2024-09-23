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Магнітні бурі 23 вересня: що обіцяють фахівці з космічної погоди

Магнітні бурі 23 вересня: що обіцяють фахівці з космічної погоди

За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США, сьогодні, у понеділок, 23 вересня 2024 року, суттєвих магнітних бур не передбачається.

За останні 24 години сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці сталися два спалахи класу С. Такі спалахи сильно не впливають на Землю», – зазначають фахівці.

Як повідомлялося, досить тривала, але слабка магнітна буря на нас чекає з 25 по 28 вересня. В останній день геомагнітний шторм може посилитись до 5 балів.

Геомагнітні коливання, спалахи на Сонці та підвищена сонячна активність можуть нести загрозу для здоров’я та самопочуття людей, особливо для тих, хто має хронічні хвороби. Особливо уважними до свого здоров’я в цей період слід бути людям із гіпертонією та хворобами серця та судин.

Мінімізувати негативний вплив магнітних бур на організм допоможуть прості правила:

  • частіше бувайте на свіжому повітрі;
  • обмежте вживання важкої їжі та алкоголю;
  • включіть у свій раціон більше води, овочів та фруктів;
  • уникайте стресу, перевтоми, підвищених навантажень;
  • подбайте про наявність ліків проти хронічних хвороб.
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Редакція ПРОФІЛЬ
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