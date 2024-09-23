Магнітні бурі 23 вересня: що обіцяють фахівці з космічної погоди

За останні 24 години сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці сталися два спалахи класу С. Такі спалахи сильно не впливають на Землю», – зазначають фахівці.

Як повідомлялося, досить тривала, але слабка магнітна буря на нас чекає з 25 по 28 вересня. В останній день геомагнітний шторм може посилитись до 5 балів.

Геомагнітні коливання, спалахи на Сонці та підвищена сонячна активність можуть нести загрозу для здоров’я та самопочуття людей, особливо для тих, хто має хронічні хвороби. Особливо уважними до свого здоров’я в цей період слід бути людям із гіпертонією та хворобами серця та судин.

Мінімізувати негативний вплив магнітних бур на організм допоможуть прості правила: