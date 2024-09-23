Магнитные бури 23 сентября: что обещают специалисты по космической погоде

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, сегодня, в понедельник, 23 сентября 2024 года, существенных магнитных бурь не предвидится.
«За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошли две вспышки класса С. Такие вспышки сильно не влияют на Землю», – отмечают специалисты.
Как сообщалось, достаточно продолжительная, но слабая магнитная буря нас ждет с 25 по 28 сентября. В последний день геомагнитный шторм может усилиться до 5 баллов.
Геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут нести угрозу для здоровья и самочувствия людей, особенно для тех, кто имеет хронические болезни. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов.
Минимизировать негативное влияние магнитных бурь на организм помогут простые правила:
- находитесь больше времени на свежем воздухе;
- ограничьте употребление тяжелой пищи и алкоголя;
- включите в свой рацион больше воды, овощей и фруктов;
- избегайте стресса, переутомления, повышенных нагрузок;
- позаботьтесь о наличии лекарств против хронических болезней.