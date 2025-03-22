магнитные бури
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Згідно з оновленим графіком геомагнітних штормів на сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, цими вихідними, 22 і 23 березня, очікується середня магнітна буря в 4 бали.

Магнітні бурі – це енергетичні викиди, які утворюються внаслідок різних вибухів і сплесків на Сонці і своєю чергою спричиняють підвищення геомагнітної активності на Землі.

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Як магнітна буря впливає на людину

Під час магнітних бур змінюється електромагнітне середовище, що впливає на біологічні ритми і роботу нервової системи. Основні наслідки:

  • головний біль і запаморочення,
  • стрибки артеріального тиску,
  • безсоння або підвищена втома,
  • зниження концентрації та дратівливість,
  • загострення серцево-судинних захворювань.

Тож метеозалежним людям, які хочуть перестати відчувати вплив магнітних бур, варто регулярно висипатися, різноманітно та регулярно харчуватися, пити достатню кількість води та займатися фізичною активністю хоча б раз на тиждень. Це допоможе відчути себе краще і перестати страждати від геомагнітної активності.

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