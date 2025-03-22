Згідно з оновленим графіком геомагнітних штормів на сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, цими вихідними, 22 і 23 березня, очікується середня магнітна буря в 4 бали.

Магнітні бурі – це енергетичні викиди, які утворюються внаслідок різних вибухів і сплесків на Сонці і своєю чергою спричиняють підвищення геомагнітної активності на Землі.

Як магнітна буря впливає на людину

Під час магнітних бур змінюється електромагнітне середовище, що впливає на біологічні ритми і роботу нервової системи. Основні наслідки:

головний біль і запаморочення,

стрибки артеріального тиску,

безсоння або підвищена втома,

зниження концентрації та дратівливість,

загострення серцево-судинних захворювань.

Тож метеозалежним людям, які хочуть перестати відчувати вплив магнітних бур, варто регулярно висипатися, різноманітно та регулярно харчуватися, пити достатню кількість води та займатися фізичною активністю хоча б раз на тиждень. Це допоможе відчути себе краще і перестати страждати від геомагнітної активності.