Согласно обновленному графику геомагнитных штормов на сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, в эти выходные, 22 и 23 марта, ожидается средняя магнитная буря в 4 балла.

Магнитные бури – это энергетические выбросы, которые образуются в результате различных взрывов и всплесков на Солнце и в свою очередь вызывают повышение геомагнитной активности на Земле.

Как магнитная буря влияет на человека

Во время магнитных бурь меняется электромагнитная среда, что влияет на биологические ритмы и работу нервной системы. Основные последствия:

головная боль и головокружение,

скачки артериального давления,

бессонница или повышенная усталость,

снижение концентрации и раздражительность,

обострение сердечно-сосудистых заболеваний.

Поэтому метеозависимым людям, которые хотят перестать чувствовать влияние магнитных бурь, стоит регулярно высыпаться, разнообразно и регулярно питаться, пить достаточное количество воды и заниматься физической активностью хотя бы раз в неделю. Это поможет почувствовать себя лучше и перестать страдать от геомагнитной активности.