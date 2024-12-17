Магнітні бурі 17 грудня: перевірте рівень небезпеки

Сьогодні, 17 грудня, очікуються слабкі магнітні бурі, які не матимуть значного впливу на метеозалежних людей.
За інформацією Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, у вівторок, 17 грудня, очікується сонячна активність із К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.
Планетарний К-індекс застосовується фахівцями для позначення інтенсивності магнітних бур, геомагнітна активність яких вимірюється за шкалою від 0 до 9.
Через регулярні спалахи та вибухи різної потужності на Сонці виділяється значна кількість сонячної енергії, а заряджені частинки, утворені внаслідок спалахів, досягають магнітосфери Землі, сприяючи порушенням здоров’я у людей. Відомо, що через активність спалахів ситуація з магнітними бурями може доволі динамічно змінюватися, тому вчені регулярно оновлюють дані та прогнози.
Вибір редакції: Через аварію російських танкерів Чорному морю загрожує нова екологічна катастрофа
Магнітні бурі: хто в зоні ризику
У період сильних магнітних бур у зоні ризику опиняються люди з метеозалежністю і хронічними захворюваннями. Вони можуть відчувати такі симптоми:
- підвищення тиску;
- безсоння;
- головний біль;
- втома;
- дратівливість;
- зниження концентрації.
Але як саме впливатимуть магнітні бурі на ту чи іншу людину і чи зможуть вони взагалі змінити її стан, залежить тільки від індивідуальних особливостей особистості.
Як зменшити вплив магнітних бур
- Нормалізувати сон. Спати не менше восьми годин на добу.
- Збалансувати водний баланс. Пити протягом дня чисту воду.
- Переглянути щоденний раціон. Віддати перевагу легким стравам.