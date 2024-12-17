Магнитные бури 17 декабря: проверьте уровень опасности

Сегодня, 17 декабря, ожидаются слабые магнитные бури, которые не будут иметь значительного влияния на метеозависимых людей.
По информации Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, во вторник, 17 декабря, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям.
Планетарный К-индекс применяется специалистами для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.
Из-за регулярных вспышек и взрывов различной мощности на Солнце выделяется значительное количество солнечной энергии, а заряженные частицы, образованные в результате вспышек, достигают магнитосферы Земли, способствуя нарушениям здоровья у людей. Известно, что из-за активности вспышек ситуация с магнитными бурями может довольно динамично меняться, поэтому ученые регулярно обновляют данные и прогнозы.
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Магнитные бури: кто в зоне риска
В период сильных магнитных бурь в зоне риска оказываются люди с метеозависимостью и хроническими заболевания. Они могут испытывать следующие симптомы:
- повышение давления;
- бессонница;
- головная боль;
- усталость;
- раздражительность;
- снижение концентрации.
Но как именно будут влиять магнитные бури на того или иного человека и смогут ли они вообще изменить его состояние, зависит только от индивидуальных особенностей личности.
Как уменьшить влияние магнитных бурь
- Нормализовать сон. Спать не менее восьми часов в сутки.
- Сбалансировать водный баланс. Пить в течение дня чистую воду.
- Пересмотреть ежедневный рацион. Отдать предпочтение легким блюдам.