У четвер, 13 березня, очікується слабка магнітна буря рівня G1 (К-індекс 3-4), яка може проявлятися легкою втомою у деяких людей. Вплив на організм буде мінімальним, проте метеочутливі можуть відчувати зміни настрою. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Магнітні бурі – це енергетичні викиди, що утворюються внаслідок різноманітних вибухів і сплесків на Сонці і своєю чергою спричиняють підвищення геомагнітної активності на Землі.

Для оцінки сили магнітної бурі вчені використовують спеціальну шкалу – К-індекс. Якщо на графіку є значення, які коливаються від 1 до 4, вони вважаються незначними і майже не впливають на магнітне поле Землі. Однак бурі від 5 до 9 балів, навпаки, несуть загрозу.

Для оцінки сили магнітної бурі вчені використовують спеціальну шкалу – К-індекс. Якщо на графіку є значення, які коливаються від 1 до 4, вони вважаються незначними і майже не впливають на магнітне поле Землі. Однак бурі від 5 до 9 балів, навпаки, несуть загрозу.

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Поради під час магнітних бур

Медики рекомендують у ці дні бути особливо уважними до свого здоров’я: