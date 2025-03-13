магнитные бури
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В четверг, 13 марта,ожидается слабая магнитная буря уровня G1 (К-индекс 3-4), которая может проявляться легкой усталостью у некоторых людей.  Влияние на организм будет минимальным, однако метеочувствительные могут испытывать изменения настроения. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Магнитные бури – это энергетические выбросы, которые образуются в результате различных взрывов и всплесков на Солнце и в свою очередь вызывают повышение геомагнитной активности на Земле.

Для оценки силы магнитной бури ученые используют специальную шкалу — К-индекс. Если на графике имеются значения, которые колеблются от 1 до 4, они считаются незначительными и почти не влияют на магнитное поле Земли. Однако бури от 5 до 9 баллов, напротив, несут угрозу.

Для оценки силы магнитной бури ученые используют специальную шкалу — К-индекс. Если на графике имеются значения, которые колеблются от 1 до 4, они считаются незначительными и почти не влияют на магнитное поле Земли. Однако бури от 5 до 9 баллов, напротив, несут угрозу.

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Советы во время магнитных бурь

Медики рекомендуют в эти дни быть особенно внимательными к своему здоровью:

  • Придерживайтесь правильного режима сна, избегайте переутомления.
  • Пейте больше воды, ограничьте потребление кофе и алкоголя.
  • Употребляйте продукты, богатые калием и магнием (бананы, орехи, зеленые овощи).
  • Проводите больше времени на свежем воздухе, избегайте стрессовых ситуаций.

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