Магнітні бурі 12 грудня: перевірте рівень небезпеки

За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, у четвер, 12 грудня, очікується сонячна активність із К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

Магнітні бурі розрізняють за потужністю – на слабкі, помірні та потужні. Стандартна класифікація – за К-індексом. До К-індексу 4 – це слабкі та помірні бурі, які більшість людей на планеті не відчувають.

Усі бурі вище К-індексу 5 – це бурі «червоного» рівня. Що вищий показник – то сильніша магнітна буря.

Нагадаємо, магнітні бурі можуть спричинити головні болі, слабкість, дратівливість або проблеми зі сном, тому дотримання цих порад допоможе зменшити їхній вплив на організм.

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Фахівці радять метеозалежним людям у ці дні більше уваги приділити своєму здоров’ю.

Зокрема, корисно: