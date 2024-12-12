Магнитные бури 12 декабря: проверьте уровень опасности

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в четверг, 12 декабря, ожидается солнечная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям.

Магнитные бури различают по мощности – на слабые, умеренные и мощные. Стандартная классификация – по К-индексу. До К-индекса 4 – это слабые и умеренные бури, которые большинство людей на планете не чувствуют.

Все бури выше К-индекса 5 – это бури «красного» уровня. Чем выше показатель – тем сильнее магнитная буря.

Напомним, магнитные бури могут вызвать головные боли, слабость, раздражительность или проблемы со сном, поэтому соблюдение этих советов поможет уменьшить их влияние на организм.

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Специалисты советуют метеозависимым людям в эти дни больше внимания уделить своему здоровью.

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