Магнитные бури 12 декабря: проверьте уровень опасности

Сегодня, 12 декабря, ожидаются небольшие геомагнитные возмущения, которые не окажут существенного влияния на людей.
По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в четверг, 12 декабря, ожидается солнечная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям.
Магнитные бури различают по мощности – на слабые, умеренные и мощные. Стандартная классификация – по К-индексу. До К-индекса 4 – это слабые и умеренные бури, которые большинство людей на планете не чувствуют.
Все бури выше К-индекса 5 – это бури «красного» уровня. Чем выше показатель – тем сильнее магнитная буря.
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Напомним, магнитные бури могут вызвать головные боли, слабость, раздражительность или проблемы со сном, поэтому соблюдение этих советов поможет уменьшить их влияние на организм.
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Специалисты советуют метеозависимым людям в эти дни больше внимания уделить своему здоровью.
В частности, полезно:
- сбалансировать рацион, включить продукты, укрепляющие сосуды;
- поддерживать активный образ жизни, гулять на свежем воздухе;
- принимать контрастный душ или обливать холодной водой;
- обеспечить дежурство работы и отдыха, избегать переутомления.
- также избегайте стрессов и старайтесь больше отдыхать.