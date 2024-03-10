Магнітні бурі 10 березня: найпотужніший шторм місяця триватиме

За словами вчених, у цей день магнітосфера Землі перебуватиме в передзбудженому стані, і тому очікується магнітна буря, яка, втім, буде трохи слабшою, ніж напередодні. Тим не менш, у метеозалежних людей та власників хронічних хвороб можуть спостерігатися головні болі та підвищений тиск.

Нагадаємо, у березні цього року нам ще доведеться пережити кілька магнітних бурь різної сили.

Попередньо неспокійним у геомагнітному плані може виявитися і понеділок, 11 березня 2024 року.

Що потрібно робити в дні магнітних бур

Слідкувати за самопочуттям: будьте уважні до сигналів вашого тіла та емоційних станів під час магнітної бурі. Записуйте свої відчуття та реакції, щоб краще зрозуміти, як вони пов’язані зі змінами погоди;

будьте уважні до сигналів вашого тіла та емоційних станів під час магнітної бурі. Записуйте свої відчуття та реакції, щоб краще зрозуміти, як вони пов’язані зі змінами погоди; Приділити увагу здоров’ю та відпочинку: можливо, вам знадобиться більше відпочинку та релаксації під час магнітної бурі. Подбайте про своє фізичне та емоційне здоров’я, приділяйте час для сну, займайтеся розслаблюючими практиками, такими як йога або медитація;

можливо, вам знадобиться більше відпочинку та релаксації під час магнітної бурі. Подбайте про своє фізичне та емоційне здоров’я, приділяйте час для сну, займайтеся розслаблюючими практиками, такими як йога або медитація; Уникати стресу та напруження: по можливості дистанціюйтеся від різноманітних конфліктних ситуацій або перевантажень роботи в період магнітної бурі;

по можливості дистанціюйтеся від різноманітних конфліктних ситуацій або перевантажень роботи в період магнітної бурі; Проводити час на свіжому повітрі: для деяких метеозалежних людей знаходження на свіжому повітрі може допомогти пом’якшити негативні ефекти магнітної бурі. Прогулянки або просто перебування на відкритому повітрі можуть допомогти вам розслабитися та покращити ваше самопочуття.

Чого не можна робити під час магнітної бурі