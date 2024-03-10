Магнитные бури 10 марта: самый мощный шторм месяца продлится

По словам ученых, в этот день магнитосфера Земли будет находиться в предвозбужденном состоянии, и поэтому ожидается магнитная буря, которая, впрочем, будет немного слабее, чем накануне. Тем не менее, у метеозависимых людей и обладателей хронических болезней могут наблюдаться головные боли и повышенное давление.

Напомним, в марте этого года нам еще предстоит пережить несколько магнитных бурь разной силы.

Предварительно, неспокойным в геомагнитном плане может оказаться и понедельник, 11 марта 2024 года.

Что нужно делать в дни магнитных бурь

Следить за самочувствием: будьте внимательны к сигналам вашего тела и эмоциональным состояниям во время магнитной бури. Записывайте свои ощущения и реакции, чтобы лучше понять, как они связаны с изменениями погоды;

будьте внимательны к сигналам вашего тела и эмоциональным состояниям во время магнитной бури. Записывайте свои ощущения и реакции, чтобы лучше понять, как они связаны с изменениями погоды; Уделить внимание здоровью и отдыху: возможно, вам понадобится больше отдыха и релаксации во время магнитной бури. Позаботьтесь о своем физическом и эмоциональном здоровье, уделяйте время для сна, занимайтесь расслабляющими практиками, такими как йога или медитация;

возможно, вам понадобится больше отдыха и релаксации во время магнитной бури. Позаботьтесь о своем физическом и эмоциональном здоровье, уделяйте время для сна, занимайтесь расслабляющими практиками, такими как йога или медитация; Избегать стресса и напряжения: по возможности дистанцируйтесь от всевозможных конфликтных ситуаций или перегрузок работы в период магнитной бури;

по возможности дистанцируйтесь от всевозможных конфликтных ситуаций или перегрузок работы в период магнитной бури; Проводить время на свежем воздухе: для некоторых метеозависимых людей нахождение на свежем воздухе может помочь смягчить негативные эффекты магнитной бури. Прогулки или просто нахождение на открытом воздухе могут помочь вам расслабиться и улучшить ваше самочувствие.

Чего нельзя делать во время магнитной бури