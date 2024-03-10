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Магнитные бури 10 марта: самый мощный шторм месяца продлится

Магнитные бури 10 марта: самый мощный шторм месяца продлится

Согласно данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, магнитная буря, накрывшая Землю в субботу, 9 марта, не утихнет и в воскресенье, 10 марта.

По словам ученых, в этот день магнитосфера Земли будет находиться в предвозбужденном состоянии, и поэтому ожидается магнитная буря, которая, впрочем, будет немного слабее, чем накануне. Тем не менее, у метеозависимых людей и обладателей хронических болезней могут наблюдаться головные боли и повышенное давление.

Напомним, в марте этого года нам еще предстоит пережить несколько магнитных бурь разной силы.

Предварительно, неспокойным в геомагнитном плане может оказаться и понедельник, 11 марта 2024 года.

Что нужно делать в дни магнитных бурь

  • Следить за самочувствием: будьте внимательны к сигналам вашего тела и эмоциональным состояниям во время магнитной бури. Записывайте свои ощущения и реакции, чтобы лучше понять, как они связаны с изменениями погоды;
  • Уделить внимание здоровью и отдыху: возможно, вам понадобится больше отдыха и релаксации во время магнитной бури. Позаботьтесь о своем физическом и эмоциональном здоровье, уделяйте время для сна, занимайтесь расслабляющими практиками, такими как йога или медитация;
  • Избегать стресса и напряжения: по возможности дистанцируйтесь от всевозможных конфликтных ситуаций или перегрузок работы в период магнитной бури;
  • Проводить время на свежем воздухе: для некоторых метеозависимых людей нахождение на свежем воздухе может помочь смягчить негативные эффекты магнитной бури. Прогулки или просто нахождение на открытом воздухе могут помочь вам расслабиться и улучшить ваше самочувствие.

Чего нельзя делать во время магнитной бури

  • Стремитесь избегать физических нагрузок, особенно если вы чувствуете усиление метеозависимых симптомов;
  • Пренебрегать тревожными симптомами: если вы хоть немного чувствуете обострение хронических заболеваний, то постарайтесь сразу же его устранить или обратитесь к врачу;
  • Ссориться, нервничать, кричать: эмоциональное состояние в эти дни может быть нестабильным, поэтому постарайтесь сохранять спокойствие и избегать ситуаций, которые могут привести к конфликтам;
  • Злоупотреблять стимуляторами: Старайтесь избегать излишнего потребления кофеина, алкоголя и других стимуляторов. В период магнитной бури ваша реакция на них может быть более чувствительной, и это может усилить негативные эффекты.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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