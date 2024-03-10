Магнитные бури 10 марта: самый мощный шторм месяца продлится

Согласно данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, магнитная буря, накрывшая Землю в субботу, 9 марта, не утихнет и в воскресенье, 10 марта.
По словам ученых, в этот день магнитосфера Земли будет находиться в предвозбужденном состоянии, и поэтому ожидается магнитная буря, которая, впрочем, будет немного слабее, чем накануне. Тем не менее, у метеозависимых людей и обладателей хронических болезней могут наблюдаться головные боли и повышенное давление.
Напомним, в марте этого года нам еще предстоит пережить несколько магнитных бурь разной силы.
Предварительно, неспокойным в геомагнитном плане может оказаться и понедельник, 11 марта 2024 года.
Что нужно делать в дни магнитных бурь
- Следить за самочувствием: будьте внимательны к сигналам вашего тела и эмоциональным состояниям во время магнитной бури. Записывайте свои ощущения и реакции, чтобы лучше понять, как они связаны с изменениями погоды;
- Уделить внимание здоровью и отдыху: возможно, вам понадобится больше отдыха и релаксации во время магнитной бури. Позаботьтесь о своем физическом и эмоциональном здоровье, уделяйте время для сна, занимайтесь расслабляющими практиками, такими как йога или медитация;
- Избегать стресса и напряжения: по возможности дистанцируйтесь от всевозможных конфликтных ситуаций или перегрузок работы в период магнитной бури;
- Проводить время на свежем воздухе: для некоторых метеозависимых людей нахождение на свежем воздухе может помочь смягчить негативные эффекты магнитной бури. Прогулки или просто нахождение на открытом воздухе могут помочь вам расслабиться и улучшить ваше самочувствие.
Чего нельзя делать во время магнитной бури
- Стремитесь избегать физических нагрузок, особенно если вы чувствуете усиление метеозависимых симптомов;
- Пренебрегать тревожными симптомами: если вы хоть немного чувствуете обострение хронических заболеваний, то постарайтесь сразу же его устранить или обратитесь к врачу;
- Ссориться, нервничать, кричать: эмоциональное состояние в эти дни может быть нестабильным, поэтому постарайтесь сохранять спокойствие и избегать ситуаций, которые могут привести к конфликтам;
- Злоупотреблять стимуляторами: Старайтесь избегать излишнего потребления кофеина, алкоголя и других стимуляторов. В период магнитной бури ваша реакция на них может быть более чувствительной, и это может усилить негативные эффекты.