Магнітні бурі в березні: чи стане небезпечним днем перша весняна неділя

Чи будуть магнітні бурі 3 березня

За прогнозами фахівців, сьогодні, у неділю, 3 березня 2024 року, очікується підвищена геомагнітна активність, тобто нагряне перша магнітна буря цього місяця. Вона триватиме до понеділка, 4 березня.

Як очікується, ця буря буде слабкою за потужністю, але при цьому може вплинути на фізичний та емоційний стан людей. У цей період деякі люди можуть відчувати втрату апетиту та безпричинну втому.

Магнітні бурі: чого очікувати в березні 2024

А ось магнітна буря 9-10 березня може виявитися вже набагато сильнішою і здатною вплинути людей з хронічними захворюваннями. У ці дні метеочутливі люди можуть відчувати сильний головний біль.

може виявитися вже набагато сильнішою і здатною вплинути людей з хронічними захворюваннями. У ці дні метеочутливі люди можуть відчувати сильний головний біль. Наступний період сонячної активності – 15-16 березня . У цей час можуть загостритися хронічні захворювання. Важливо стежити за самопочуттям та мати при собі необхідні ліки.

. У цей час можуть загостритися хронічні захворювання. Важливо стежити за самопочуттям та мати при собі необхідні ліки. Одноденна слабка магнітна буря очікується 22 березня . Цього дня можливе безсоння та головний біль.

. Цього дня можливе безсоння та головний біль. Останній сонячний шторм березня прогнозують приблизно 26-28 березня. У цей період магнітні бурі можуть спричинити перепади артеріального тиску. Людям з хронічними хворобами слід бути особливо пильними.

Водночас нагадаємо: оскільки Сонце дуже непередбачуване, передбачити періоди його підвищеної активності на всі 100% практично неможливо. і тому важливо пам’ятати, що прогноз магнітних бур на такий період є неточним і з часом може змінюватися.

Як впливають на нас магнітні бурі

Також варто зазначити, що вчені досі не дійшли єдиної думки щодо того, як впливають на людину магнітні бурі. Дослідження виявили погіршення самопочуття через такі бурі у пілотів, пасажирів літаків та космонавтів, тобто людей, які перебувають на великій висоті. З іншого боку, метеочутливі люди часто скаржаться на погане самопочуття саме у дні бур.

Найбільше впливають геомагнітні шторми на метеочутливих, літніх, хронічно хворих людей та вагітних жінок.

Симптоми магнітної бурі можуть бути різними, але найчастіше зустрічаються такі:

головний біль;

запаморочення;

нудота та блювання;

біль у суглобах та м’язах;

висока температура;

підвищений тиск;

безсоння.

При цьому серйозне нездужання в такі дні досить рідкісне явище. І в більшості людей дні магнітних бур проходять без серйозних наслідків для здоров’я.

Як пережити магнітні бурі

Допомогти вашому організму благополучно пережити магнітні бурі можуть такі способи:

Увімкніть режим енергозбереження : намагайтеся уникати як стресових ситуацій, так і надмірної активності. Не плануйте в ці дні важливі справи та зустрічі, особливо якщо вони потребують розумового навантаження.

: намагайтеся уникати як стресових ситуацій, так і надмірної активності. Не плануйте в ці дні важливі справи та зустрічі, особливо якщо вони потребують розумового навантаження. Дозвольте собі відпочити : подаруйте своєму організму якісний сон та відпочинок. І боротися з будь-яким негативним впливом стане набагато простіше.

: подаруйте своєму організму якісний сон та відпочинок. І боротися з будь-яким негативним впливом стане набагато простіше. Подбайте про здорове харчування : стежте за тим, що і коли ви їсте. Незбалансоване харчування, жирна, шкідлива їжа, фастфуд, алкоголь може руйнувати організм зсередини, послаблюючи його та роблячи беззахисним до негативних впливів.

: стежте за тим, що і коли ви їсте. Незбалансоване харчування, жирна, шкідлива їжа, фастфуд, алкоголь може руйнувати організм зсередини, послаблюючи його та роблячи беззахисним до негативних впливів. Не забувайте про регулярну фізичну активність : це може покращити ваше фізичне та психічне здоров’я, збільшити стійкість до стресу.

: це може покращити ваше фізичне та психічне здоров’я, збільшити стійкість до стресу. Більше гуляйте на свіжому повітрі: це може позитивно впливати на ваше самопочуття та зменшити негативний вплив магнітних бур.

Але якщо самопочуття сильно погіршилося, обов’язково зверніться до лікаря.