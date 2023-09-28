Літню одеситку пограбували у під’їзді будинку: подробиці

Серед білого дня на 78-річну жінку напав чоловік, який три дні тому вийшов із СІЗО та взявся за старе.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Блукаючи у пошуках легкої наживи, 28-річний зловмисник помітив у під’їзді багатоповерхівки на вулиці Пантелеймонівській літню жінку, яка поверталася додому. Він зірвав із шиї жінки золотий ланцюжок і втік.

Одеситка звернулася за допомогою до поліції, і протягом кількох годин оперативники встановили особу правопорушника та затримали його. Прикраса вартістю 3 тисячі грн. він встиг здати до ломбарду.

Грабіжника ув’язнили. Цей злочин кваліфікується за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України та карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років.

Як захистити себе від вуличних грабіжників

Основні предмети на які «полюють» зловмисники – це особисті речі. Перше місце у цьому списку посідають мобільні телефони. Далі – жіночі сумочки, гаманці та ювелірні прикраси.

Більшість випадків пограбування трапляються у вечірній та нічний час.

– не ходіть поодинці пізно ввечері, уникайте погано освітлених вулиць, скверів, глухих, безлюдних місць, лісопаркових зон, недобудов. Якщо ви затрималися допізна, зверніться з проханням до близьких чи знайомих зустріти вас біля зупинки автобуса, метро, місця роботи та разом йти додому.

– якщо у темний час доби ви відчуваєте, що вас переслідують, потрібно різко рухатися у зворотний бік, в інший бік. Робіть вигляд, що у вас призначено зустріч із людиною, братом тощо. Зробіть вигляд, що телефонуйте родичу з відповідним проханням.

– кричіть, галасуйте – це може злякати нападника, і він втече. Або ваш голос приверне увагу і хтось прийде на допомогу. Якщо інцидент стався у громадському місці, і агресивна людина від вас не відходить, не реагує на відмови, тоді голосно кажіть: «Відійдіть від мене!», «Не чіпляйтеся до мене» і таке інше.

– Розраховуйте тільки на себе. Варто самостійно оцінити ситуацію та вирішити, як діяти.

– не рахуйте гроші поряд з підозрілими людьми, не демонструйте дорогих речей тощо.

Якщо пограбування сталося, то насамперед:

– вживайте заходів, спрямованих на збереження життя та здоров’я, не чините опір зловмиснику, якщо ви до цього фізично не підготовлені;

– намагайтеся докладніше запам’ятати прикмети злочинця (зріст, статура, вік, одяг), а при нагоді особливі прикмети (шрами, татуювання, дефекти мови, риси обличчя тощо);

– при нападі у під’їзді спробуйте зателефонувати до найближчих квартир.

Якщо вдалося відбитися від нападника, все одно повідомите поліцію, адже така особа може бути причетною до інших злочинів.

Якщо ви стали жертвою грабіжника або свідком пограбування, негайно повідомте про це поліцію за телефоном «102». Затримати злочинця «гарячими слідами» набагато легше, ніж через деякий час.

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