Пожилую одесситку ограбили в подъезде дома: подробности

Среди белого дня на 78-летнюю женщину напал мужчина, который три дня назад вышел из СИЗО и взялся за старое.

Блуждая в поисках легкой наживы, 28-летний злоумышленник приметил в подъезде многоэтажки по улице Пантелеймоновской пожилую женщину, которая возвращалась домой. Он сорвал с шеи женщины золотую цепочку и скрылся.

Одесситка обратилась за помощью в полицию, и в течение нескольких часов оперативники установили личность правонарушителя и задержали его. Украшение стоимостью 3 тысячи грн.он успел сдать в ломбард.

Грабителя заключили под стражу.

Это преступление квалифицируется по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет.

Как защитить себя от уличных грабителей

Основные предметы на которые «охотятся» злоумышленники — это личные вещи. Первое место в этом списке занимают мобильные телефоны. Далее — женские сумочки, кошельки и ювелирные украшения.

Большинство случаев ограбления случаются в вечернее и ночное время.

— не ходите в одиночку поздно вечером, избегайте плохо освещенных улиц, скверов, глухих, безлюдных мест, лесопарковых зон, недостроев. Если вы задержались допоздна, обратитесь с просьбой к близким или знакомым встретить вас у остановки автобуса, метро, ​​места работы и вместе идти домой.

— если в темное время суток вы чувствуете, что вас преследуют, нужно резко двигаться в обратную сторону, в другую сторону. Делайте вид, что у вас назначена встреча с человеком, братом и тому подобное. Сделайте вид что звоните родственнику с соответствующей просьбой.

— кричите, шумите — это может испугать нападающего, и он убежит. Или же ваш голос привлечет внимание и кто-то придет на помощь. Если инцидент произошел в общественном месте, и агрессивный человек от вас не отходит, не реагирует на отказы, тогда громко говорите: «Отойдите от меня!», «Не цепляйтесь ко мне» и так далее.

— рассчитывайте только на себя. Стоит самостоятельно оценить ситуацию и решить, как действовать.

— не считайте деньги рядом с подозрительными людьми, не демонстрируйте дорогих вещей и тому подобное.

Если ограбления произошло, то в первую очередь:

— принимайте меры, направленые на сохранение жизни и здоровья, не сопротивляется злоумышленнику, если вы к этому физически не подготовлены;

— старайтесь подробнее запомнить приметы преступника (рост, телосложение, возраст, одежда), а при возможности особые приметы (шрамы, татуировки, дефекты речи, черты лица и т.д.);

— при нападении в подъезде попробуйте позвонить в ближайшие квартиры.

Если удалось отбиться от нападающего, все равно сообщите в полицию, ведь такое лицо может быть причастным к другим преступлениям.

Если вы стали жертвой грабителя или свидетелем ограбления, немедленно сообщите об этом в полицию по телефону «102». Задержать преступника по «горячим следам» гораздо легче, чем через некоторое время.

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