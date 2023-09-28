Погода в Одесі 29 вересня: що прогнозують в останню п’ятницю вересня?

У п’ятницю, 29 вересня, в Одесі та Одеській області за прогнозом Гідрометцентру Чорного та Азовського морів очікується тепла погода. Протягом дня небо закриватимуть хмари, але опадів синоптики не прогнозують.
Прогноз погоди в Одесі 29 вересня
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 16-18°C, вдень 26-28°C.
Температура морської води 20-21°C.
Прогноз погоди в Одеській області 29 вересня
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 13-18°, вдень 25-30°.
На автошляхах області видимість добра.