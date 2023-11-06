Чи чекати магнітну бурю 6 листопада – прогноз

Сьогодні, у понеділок, 6 листопада 2023 року, геомагнітна обстановка на Землі очікується досить спокійна і сильних магнітних бур не передбачається.
Принаймні такий прогноз фахівців Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.
Загалом, як зазначають астросиноптики, останній місяць осені цього року відзначиться кількома магнітними бурями слабкої та середньої потужності. Серія таких бур може накрити Землю в другій половині місяця. Триденну досить сильну магнітну бурю обіцяють 18-20 листопада.
Як впливають на нас магнітні бурі
Магнітні бурі виникають через рухи та викиди енергії на Сонці. Ці збурення магнітного поля Землі можуть впливати на роботу систем зв’язку і на фізичне самопочуття метеозалежних людей і власників хронічних захворювань.
Найчастіше у дні магнітних бур спостерігаються такі симптоми:
- пригнічений настрій і дратівливість;
- підвищення або зниження артеріального тиску;
- порушення сну;
- болі в суглобах;
- почуття тривоги або апатія;
- головний біль та запаморочення;
- загострення хронічних хвороб.
У той же час для фізично здорових людей дні магнітних бур можуть пройти без будь-яких істотних наслідків для здоров’я.
Як підготуватися до магнітних бур
Щоб пережити небезпечні дні без наслідків для організму, необхідно:
- підтримувати здоровий раціон харчування;
- відпочивати та висипатися;
- пити більше чистої води або трав’яні чаї та настойки;
- утриматися від алкоголю та жирної їжі;
- по можливості уникати тривожних подій;
- перевірити вміст домашньої аптечки на наявність необхідних ліків.