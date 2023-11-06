Чи чекати магнітну бурю 6 листопада – прогноз

Загалом, як зазначають астросиноптики, останній місяць осені цього року відзначиться кількома магнітними бурями слабкої та середньої потужності. Серія таких бур може накрити Землю в другій половині місяця. Триденну досить сильну магнітну бурю обіцяють 18-20 листопада.

Як впливають на нас магнітні бурі

Магнітні бурі виникають через рухи та викиди енергії на Сонці. Ці збурення магнітного поля Землі можуть впливати на роботу систем зв’язку і на фізичне самопочуття метеозалежних людей і власників хронічних захворювань.

Найчастіше у дні магнітних бур спостерігаються такі симптоми:

пригнічений настрій і дратівливість;

підвищення або зниження артеріального тиску;

порушення сну;

болі в суглобах;

почуття тривоги або апатія;

головний біль та запаморочення;

загострення хронічних хвороб.

У той же час для фізично здорових людей дні магнітних бур можуть пройти без будь-яких істотних наслідків для здоров’я.

Як підготуватися до магнітних бур

Щоб пережити небезпечні дні без наслідків для організму, необхідно:

підтримувати здоровий раціон харчування;

відпочивати та висипатися;

пити більше чистої води або трав’яні чаї та настойки;

утриматися від алкоголю та жирної їжі;

по можливості уникати тривожних подій;

перевірити вміст домашньої аптечки на наявність необхідних ліків.