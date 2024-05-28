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Космічна погода: якої сили буде магнітна буря 26 травня?

Космічна погода: якої сили буде магнітна буря 26 травня?

За прогнозами астросиноптиків у вівторок, 28 травня, прогнозується невелике геомагнітне хвилювання, можливі слабкі магнітні бурі.

Такий прогноз сонячної опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

При цьому в Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України прогнозують на цей день “періоди штормової космічної погоди”.

Нагадаємо, магнітні бурі виникають через коливання магнітного поля Землі, спричинені викидами сонячної енергії. Вони можуть впливати на роботу електромереж, супутників і систем зв’язку.

Вплив магнітних бур на організм людини до кінця не вивчений. Деякі люди відчувають погіршення самопочуття під час магнітних бур, тоді як інші не помічають жодних змін.

До потенційних симптомів магнітних бур належать:

  • головний біль, запаморочення;
  • нудота;
  • втома;
  • розлади сну;
  • дратівливість;
  • тривожність;
  • болі в м’язах і суглобах;
  • загострення хронічних захворювань.

Щоб убезпечити свій організм від негативного впливу бур:

  • дотримуйтеся здорового способу життя, наприклад, налагодьте збалансоване харчування;
  • знайдіть час для регулярних фізичних вправ;
  • достатньо спіть;
  • уникайте стресу;
  • пийте багато рідини, але обмежте вживання кофеїну та алкоголю.

У разі виникнення серйозних симптомів нездужання, проконсультуйтеся з лікарем.

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