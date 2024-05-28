Космическая погода: какой силы будет магнитная буря 26 мая?

По прогнозам астросиноптиков во вторник, 28 мая, прогнозируется небольшое геомагнитное волнение, возможны слабые магнитные бури.
Такой прогноз солнечной опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
При этом в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины прогнозируют на этот день «периоды штормовой космической погоды».
Напомним, магнитные бури возникают из-за колебаний магнитного поля Земли, вызванные выбросами солнечной энергии. Они могут влиять на работу электросетей, спутников и систем связи.
Влияние магнитных бурь на организм человека до конца не изучено. Некоторые люди испытывают ухудшение самочувствия во время магнитных бурь, тогда как другие не замечают никаких изменений.
К потенциальным симптомам магнитных бурь относятся:
- головная боль, головокружение;
- тошнота;
- усталость;
- расстройства сна;
- раздражительность;
- тревожность;
- боли в мышцах и суставах;
- обострение хронических заболеваний.
Чтобы обезопасить свой организм от негативного влияния бурь:
- придерживайтесь здорового образа жизни, например, наладьте сбалансированное питание;
- найдите время для регулярных физических упражнений;
- достаточно спите;
- избегайте стресса;
- пейте много жидкости, но ограничьте употребление кофеина и алкоголя.
- В случае возникновения серьезных симптомов недомогания, проконсультируйтесь с врачом.