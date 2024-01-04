Кому и как пройти идентификацию: Пенсионный фонд провел прямую линию для пенсионеров-переселенцев

— Я гражданка Украины, пенсионерка, пользуюсь услугами ПриватБанка. До меня дошла информация, что до 31.12.23 года нужно пройти идентификацию, иначе карточный счет будет заблокирован. Это касается всех пенсионеров или только ВПЛ?

Меня сейчас нет в Украине, но я постоянно пользуюсь счетом на своей карте.

— Идентификация касается только тех пенсионеров, которые получили статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года и получают пенсию через АО «Государственный сберегательный банк Украины» или кому выплата пенсии была остановлена.

— Я пенсионерка 1965 года рождения. Из Донецкой области в 2014 вынужденно переехала в Чернигов. В 2015 году оформила пенсию (воспитывала пятерых детей). В 2022 вынужденно переехала в Чехию. С марта 2022 года в Украине мне прекратили производить выплаты как внутренне перемещенному лицу. Пенсию выплачивали до сентября 2023 года. В этот же месяц я приехала в Украину, чтобы оформить карту для выплат. В Пенсионном фонде меня заверили, что никаких проблем с выплатами у меня не будет.

– Для выяснения этого вопроса вам следует обратиться на «горячую линию» Главного управления Пенсионного фонда Украины в Черниговской области: (0462) 67-16-05, (0462) 67-60-16, 0-800-50-22- 58, 0-800-50-27-31.

— Нахожусь на неподконтрольной Украине территории. Есть несколько вопросов:

В сентябре 2022 года истек срок действия пенсионной карты. На сколько ее продлили? Я прошла идентификацию в конце сентября с помощью «Дія.Підпис». Нужно ли мне проходить идентификацию с помощью видеоконференции? Мне на пенсионную карточку поступили деньги, происхождение которых я не знаю. Что это за деньги?

– По вопросу перевыпуска банковской карты необходимо обращаться в уполномоченный банк удобное, для вашей безопасности, средство связи. Некоторые банки продлили сроки действия своих карточек во время военного положения.

При прохождении идентификации через «Дія.Підпис» идентифицироваться через видеоконференцию не нужно.

Для определения адресата отправленных средств вам необходимо обратиться в учреждение уполномоченного банка удобным для вашей безопасности средством связи.

— Я из Киева. Сейчас проживаю как ВПЛ в Ивано-Франковске. Нужно ли мне проходить подтверждение личности в ПриватБанке или в Пенсионном фонде?

-Идентификация касается только тех пенсионеров, которые получили статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года и получают пенсию через АО «Государственный сберегательный банк Украины» или кому выплата пенсии была остановлена.

— В Польше со мной проживает мама 1941 года рождения. Переехала ко мне в марте 2023-го. До этого жила в Днепропетровской области. Как я могу идентифицировать маму в Польше? В Дії и на сайте ПФУ зарегистрироваться не можем. До ближайшего консульства ехать далеко. У мамы болезнь Паркинсона.

– ¦Идентификация касается только тех пенсионеров, которые получили статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года и получают пенсию через АО “Государственный сберегательный банк Украины” или кому выплата пенсии была остановлена.

Необходимость проведения идентификации получателя пенсии органами Пенсионного фонда может возникать, в частности, в случае получения территориальными органами Фонда от уполномоченного банка, в котором открыт текущий счет получателя, уведомление (пункт 17 Порядка выплаты пенсий и денежной помощи через текущие счета в банках, утверждено Министров Украины от 30.08.1999 № 1596), о случаях, когда суммы пенсии получаются получателем с использованием платежной карты, срок действия которой превышает один год, и в течение года по такой платежной карте не проводились расходные операции лично получателем, а банком в течение года не проводилась физическая идентификация личности.

Органы Пенсионного фонда Украины могут обеспечить проведение идентификации и верификации личности посредством видеоконференцсвязи с соблюдением законодательства в сфере электронных доверительных услуг. Во время сеанса такой видеоконференцсвязи предъявляются документы, удостоверяющие личность.

Попробуйте использовать VPN и выберите там страну, откуда вы соединяетесь Украина (прим. Сергей Чернявский)

— Меня зовут Раиса Николаевна. Мне 64 года, нахожусь на временно оккупированной территории в Макеевке. Для прохождения идентификации нет возможности уехать. Какие еще есть варианты ее прохождения? Есть загранпаспорт без отпечатков пальцев, но срок его действия истек в августе 2023 года. Могу ли я активировать «Дія.Підпис»?

— К физической идентификации приравнивается авторизация в личном электронном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи «Дія.Підпис» («Дія ID»).

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зайти на вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и выбрать опцию «Дія.Підпис» удобным для вашей безопасности средством связи. В новом окне нажать кнопку «Получить код входа». После этого отсканировать QR-код, который появится на экране, с помощью опции по сканированию QR-кода в приложении «Дія» (для этого войти в приложение «Дія» в телефоне навести считыватель QR-кода на сектор с QR-кодом на вебпортали).

Далее нужно подтвердить запрос на авторизацию через «Дія.Підпис» и подтвердить личность через проверку за фото, после чего ввести пятизначный код для «Дія.Підпис». Запрос на авторизацию через «Дія.Підпис» для входа на вебпортал будет подтвержден и на экране появится соответствующая запись. Вход в личный кабинет на вебпортале будет выполнен автоматически. Сообщения о прохождении идентификации будут сформированы в разделе «Мои обращения».

Обращаем Ваше внимание, что в списке обращений пользователя отображается последнее зарегистрированное обращение об идентификации личности.

— Я пенсионерка с 2012 года. Переселенка из Луганска проживала в Киевской области. Уехала за границу. Можете рассказать, как с 1 января 2024 года пенсионер будет получать свою пенсию и какие условия для уехавших за границу пенсионеров?

– Пенсии начисляются и финансируются в обычном режиме. Но если пенсионер со статусом ВПЛ до 24.02.2022 года, то независимо от того, где находится – за рубежом или в Украине, ему необходимо пройти идентификацию. До конца 2023 года физическая идентификация проводится для украинских пенсионеров, которые зарегистрированы как внутренне перемещенные лица до 24.02.2022 и получают выплаты через АО «Ощадбанк».

Идентификация касается только тех пенсионеров, которые получили статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года и получают пенсию через АО «Государственный сберегательный банк Украины» или кому выплата пенсии была остановлена.

Если проходить идентификацию по видеосвязи пенсионерам с ВОТ, какой номер телефона нужно указывать – украинский или российский? Связи украинской там нет с февраля 2022 года. И мессенджеры на украинских номерах тоже не работают.

Вам необходимо обратиться или через вебпортал Пенсионного фонда Украины, вкладка: “Идентификация в режиме видеоконференцсвязи”, или через Контакт-центр Пенсионного фонда Украины по телефонам: 0800 503 753 или (044) 281 08 70; (044) 281 08 71.

Мессенджеры на украинских номерах не работают, потому что вы пользуетесь российским интернетом все равно при подключении. Поэтому или через интернет при подключении используйте VPN и выберите там страну, откуда вы соединяетесь «Украина» или к сожалению никак (прим. Сергей Чернявский).

— Мне автоматически продлили субсидию. Но мне как ВПЛ нужно было подать ее заново. Вышло два заявления и есть два решения, а субсидии так и нет. Что делать?

– Для решения индивидуальных вопросов пенсионного обеспечения, субсидий на жилищно-коммунальные услуги, льгот и выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию советуем звонить по номеру «горячей линии» 0800-609-580. Также, актуальные номера «горячих» телефонных линий органов Пенсионного фонда Украины можно просмотреть по ссылке в разделе «Контакты».

— Можно получить бесплатное жилье хотя бы на зимний период. Нахожусь в городе Острог Ровенской области.

– Ответ на этот вопрос не входит в компетенцию Пенсионного фонда Украины.

Государством создан сервис по поиску бесплатного жилья «Убежище», с помощью которого внутренне перемещенные лица могут найти жилье в Украине. На сайте нажимаете кнопку «Найти жилье» и выбрать «Украина», выбрать нужный регион, ввести данные о количестве людей и составе семьи.

— Имею статус ВПЛ с 2014 года. Долгое время живу в другом городе, купил квартиру и в ней прописался. Как я могу избавиться от этого статуса? Он мне не помогает, а вредит.

– С заявлением об отказе от справки «О взятии на учет внутренне перемещенного лица» вы можете обратиться в любой территориальный орган социальной защиты населения или самостоятельно сделать это в приложении «Дія. Скасування статусу ВПО».

На линии работал Сергей Чернявский