Компанія-лідер контейнерних перевезень відмовилася від заходу до Одеси через проблеми на митниці

Як повідомляє Асоціація міжнародних експедиторів України, причиною стали безпідставні перевірки вантажів та затягування митного оформлення експортних контейнерів із сільгосппродукцією на невизначений період, через що вантаж блокується на невизначений строк, та здорожчується через додаткові витрати на зберігання та демередж, які можуть досягати 2-3 тис. доларів.

«Така діяльність роботи митниці ставить під загрозу запуск регулярного контейнерного сервісу до портів Великої Одеси», – зазначається у повідомленні.

В Асоціації також нагадали, що MSC планує з’єднати фідерним сполученням (використання судноплавними компаніями невеликих суден для транспортування вантажів, у тому числі в контейнерах – ред.) Одесу та один із найбільших турецьких середземноморських хабів – порт Текірдаг.

«Закликаємо українську владу сприяти вирішенню цієї проблеми та не допустити негативних наслідків для української логістики й економіки», – йдеться у повідомленні Асоціація міжнародних експедиторів.

Як повідомлялося раніше, українська судноплавна компанія «Укрферрі» відновлює поромне сполучення між Україною та Грузією, яке було припинено на початку повномасштабного вторгнення росії в 2022 році.