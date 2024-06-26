Компания-лидер контейнерных перевозок отказалась от захода в Одессу из-за проблем на таможне

Как сообщает Ассоциация международных экспедиторов Украины, причиной стали безосновательные проверки грузов и затягивание таможенного оформления экспортных контейнеров с сельхозпродукцией на неопределенный период, из-за чего груз блокируется на неопределенный срок, и удорожается из-за дополнительных расходов по хранению и демереджу, которые могут достигать 2-3 тыс. долларов.

«Такая деятельность работы таможни ставит под угрозу запуск регулярного контейнерного сервиса в порты Большой Одессы», – отмечается в сообщении.

В Ассоциации также напомнили, что MSC планирует соединить фидерным сообщением (использование судоходными компаниями небольших судов для транспортировки грузов, в том числе в контейнерах – ред.) Одессу и один из крупнейших турецких средиземноморских хабов – порт Текирдаг.

«Призываем украинские власти способствовать решению данной проблемы и не допустить негативных последствий для украинской логистики и экономики», – говорится в сообщении Ассоциация международных экспедиторов.

Как сообщалось ранее, украинская судоходная компания «Укрферри» восстанавливает паромное сообщение между Украиной и Грузией, которое было приостановлено в начале полномасштабного вторжения рф в 2022 году.