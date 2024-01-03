Колишній депутат Одеської облради воює на боці ворога

Про це повідомляється на сайті команди KibOrg, яка займається ідентифікацією російських воєнних злочинців, що перебувають на окупованій частині Херсонщини.

У повідомленні йдеться, що нині Савенко Вадим Анатолійович (28.07.1969) — командир 33 загону ім. В. П. Маргелова.

За час перебування на посаді депутата, Савенко входив до складу постійної комісії з питань правової політики, забезпечення законності та правопорядку, боротьби з організованою злочинністю і корупцією.

Але відзначився Савенко задовго до повномасштабної війни в Україні.

Вперше про себе голосно заявив, коли 31 серпня 2014 року обстріляв 2 катери Маріупольського загону охорони “Гриф” і “Калкан” в Азовському морі. Тоді взяв на себе відповідальність за обстріл ватажок донецьких бойовиків “Сват”, в якому й ідентифікували колишнього депутата Савенка.

Також під керівництвом Савенка вчинено теракт у тому ж 2014 році на одному з блокпостів під Маріуполем. Тоді в автівку була закладена вибухівка, після підриву якої загинуло двоє військових – майор з Одеси Геннадій Хитрик та солдат із Миколаївської області Микола Руснак.

Про Савенка відомо, що він підполковник запасу. Свого часу служив у 3 окремому полку спеціального призначення. Остання посада – командир 188 командно-розвідувального пункту, звідки він звільнився приблизно у 2005 році.

З 2015 року Савенко перебував у розшуку за ст. 296 ч. 3 (хуліганство).

А у 2022 його заочно засудили до 15 років ув’язнення за те, що він воював за “ДНР”.

У суді було доведено, що з червня по листопад 2014 року Савенко керував терористичною групою “Сват”, яка воювала проти українських сил АТО у населених пунктах Ленінське, Саханка та Дзержинське на Донеччині.

З 2014 по 2016 рік чоловік у соцмережах публікував пропагандистські антиукраїнські тексти й свої фото та відео у військовій формі на фоні військового прапора так званої “Новоросії”.

Покарання у вигляді 15 років з конфіскацією майна почне діяти з дати затримання засудженого.