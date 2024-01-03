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Колишній депутат Одеської облради воює на боці ворога

Колишній депутат Одеської облради воює на боці ворога

На війні проти українців воює колишній депутат Одеської обласної ради, екскерівник партії “родина” Вадим Савенко. Він є командиром загону, який веде бої на Херсонщині.

Про це повідомляється на сайті команди KibOrg, яка займається ідентифікацією російських воєнних злочинців, що перебувають на окупованій частині Херсонщини.

У повідомленні йдеться, що нині Савенко Вадим Анатолійович (28.07.1969) — командир 33 загону ім. В. П. Маргелова.

Савенко

За час перебування на посаді депутата, Савенко входив до складу постійної комісії з питань правової політики, забезпечення законності та правопорядку, боротьби з організованою злочинністю і корупцією.

Але відзначився Савенко задовго до повномасштабної війни в Україні.

Вперше про себе голосно заявив, коли 31 серпня 2014 року обстріляв 2 катери Маріупольського загону охорони “Гриф” і “Калкан” в Азовському морі. Тоді взяв на себе відповідальність за обстріл ватажок донецьких бойовиків “Сват”, в якому й ідентифікували колишнього депутата Савенка.

Також під керівництвом Савенка вчинено теракт у тому ж 2014 році на одному з блокпостів під Маріуполем. Тоді в автівку була закладена вибухівка, після підриву якої загинуло двоє військових – майор з Одеси Геннадій Хитрик та солдат із Миколаївської області Микола Руснак.

Про Савенка відомо, що він підполковник запасу. Свого часу служив у 3 окремому полку спеціального призначення. Остання посада – командир 188 командно-розвідувального пункту, звідки він звільнився приблизно у 2005 році.

З 2015 року Савенко перебував у розшуку за ст. 296 ч. 3 (хуліганство).

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А у 2022 його заочно засудили до 15 років ув’язнення за те, що він воював за “ДНР”.

У суді було доведено, що з червня по листопад 2014 року Савенко керував терористичною групою “Сват”, яка воювала проти українських сил АТО у населених пунктах Ленінське, Саханка та Дзержинське на Донеччині.

З 2014 по 2016 рік чоловік у соцмережах публікував пропагандистські антиукраїнські тексти й свої фото та відео у військовій формі на фоні військового прапора так званої “Новоросії”.

Покарання у вигляді 15 років з конфіскацією майна почне діяти з дати затримання засудженого.

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