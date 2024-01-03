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Бывший депутат Одесского облсовета воюет на стороне врага

Бывший депутат Одесского облсовета воюет на стороне врага

На войне против украинцев воюет бывший депутат Одесского областного совета, экс-руководитель партии «семья» Вадим Савенко. Он командир отряда, который ведет бои на Херсонщине.

Об этом сообщается на сайте команды KibOrg, занимающейся идентификацией российских военных преступников, находящихся на оккупированной части Херсонщины.

В сообщении говорится, что сейчас Савенко Вадим Анатольевич (28.07.1969) – командир 33 отряда им. В. П. Маргелова.

Савенко

За время пребывания в должности депутата Савенко входил в состав постоянной комиссии по вопросам правовой политики, обеспечения законности и правопорядка, борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

Но отличился Савенко задолго до полномасштабной войны в Украине.

Впервые о себе громко заявил, когда 31 августа 2014 года обстрелял 2 катера Мариупольского отряда охраны «Гриф» и «Калкан» в Азовском море. Тогда взял на себя ответственность за обстрел главарь донецких боевиков «Сват», в котором и идентифицировали бывшего депутата Савенко.

Также под руководством Савенко совершен теракт в том же 2014 году на одном из блокпостов под Мариуполем. Тогда в автомобиль была заложена взрывчатка, после подрыва которой погибли двое военных — майор из Одессы Геннадий Хитрик и солдат из Николаевской области Николай Руснак.

О Савенко известно, что он подполковник запаса. В свое время служил в 3-м отдельном полку специального назначения. Последняя должность – командир 188 командно-разведывательного пункта, откуда он уволился примерно в 2005 году.

С 2015 года Савенко находился в розыске по ст. 296 ч. 3 (хулиганство).

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А в 2022 году его заочно приговорили к 15 годам заключения за то, что он воевал за «ДНР».

В суде было доказано, что с июня по ноябрь 2014 года Савенко руководил террористической группой «Сват», которая воевала против украинских сил АТО в населенных пунктах Ленинское, Саханка и Дзержинское в Донецкой области.

С 2014 по 2016 год мужчина в соцсетях публиковал пропагандистские антиукраинские тексты и свои фото и видео в военной форме на фоне военного флага так называемой «Новороссии».

Наказание сроком в 15 лет с конфискацией имущества начнет действовать с даты задержания осужденного.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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