Новини Одеси та Одеської області

Коли в Одесі знову почнуть вимикати світло за графіками?

Коли в Одесі знову почнуть вимикати світло за графіками?

Сьогодні, у вівторок, 21 травня 2024 року, НЕК «Укренерго» скасував ліміти споживання електроенергії з 11:00 до 17:00. У компанії пояснили, що дефіцит електроенергії зменшився завдяки активній роботі сонячних електростанцій.

При цьому в ДТЕК «Одеські електромережі» зазначають, що після 17.00 повернуться графіки стабілізаційних відключень.

Раніше повідомлялося, що, згідно з лімітами споживання електрики НЕК Укренерго, графіки стабілізаційних відключень діятимуть сьогодні всю добу в усіх регіонах з 00:00 до 24:00. Причина – дефіцит електроенергії у енергосистемі країни.

Обмеження не стосуються об’єктів критичної інфраструктури.

Графіки відключень світла в Одесі та області можна дізнатися на сайті ДТЕК у розділі «Відсутня електроенергія», а також у чат-боті компанії Viber або Telegram.

Раніше ми розповідали про планові відключення світла в Одесі.

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