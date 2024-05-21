Коли в Одесі знову почнуть вимикати світло за графіками?

При цьому в ДТЕК «Одеські електромережі» зазначають, що після 17.00 повернуться графіки стабілізаційних відключень.

Раніше повідомлялося, що, згідно з лімітами споживання електрики НЕК Укренерго, графіки стабілізаційних відключень діятимуть сьогодні всю добу в усіх регіонах з 00:00 до 24:00. Причина – дефіцит електроенергії у енергосистемі країни.

Обмеження не стосуються об’єктів критичної інфраструктури.

Графіки відключень світла в Одесі та області можна дізнатися на сайті ДТЕК у розділі «Відсутня електроенергія», а також у чат-боті компанії Viber або Telegram.

Раніше ми розповідали про планові відключення світла в Одесі.