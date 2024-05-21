Новости Одессы и Одесской области

Когда в Одессе снова начнут отключать свет по графикам?

Когда в Одессе снова начнут отключать свет по графикам?

Сегодня, во вторник, 21 мая 2024 года, НЭК «Укрэнерго» отменил лимиты потребления электроэнергии с 11:00 до 17:00. В компании пояснили, что дефицит электроэнергии снизился благодаря активной работе солнечных электростанций.

При этом в ДТЭК «Одесские электросети» отмечают, что после 17:00 вернутся графики стабилизационных отключений.

Ранее сообщалось, что, согласно лимитам потребления электричества НЭК Укрэнерго, графики стабилизационных отключений будут действовать сегодня все сутки во всех регионах с 00:00 до 24:00. Причина – дефицит электроэнергии в энергосистеме страны.

Ограничения не касаются объектов критической инфраструктуры.

Графики отключений света в Одессе и области можно узнать на сайте ДТЭК в разделе «Отсутствует электроэнергия», а также в чат-боте компании в Viber или Telegram.

Ранее мы рассказывали о плановых отключениях света в Одессе.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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