Когда в Одессе снова начнут отключать свет по графикам?

Сегодня, во вторник, 21 мая 2024 года, НЭК «Укрэнерго» отменил лимиты потребления электроэнергии с 11:00 до 17:00. В компании пояснили, что дефицит электроэнергии снизился благодаря активной работе солнечных электростанций.
При этом в ДТЭК «Одесские электросети» отмечают, что после 17:00 вернутся графики стабилизационных отключений.
Ранее сообщалось, что, согласно лимитам потребления электричества НЭК Укрэнерго, графики стабилизационных отключений будут действовать сегодня все сутки во всех регионах с 00:00 до 24:00. Причина – дефицит электроэнергии в энергосистеме страны.
Ограничения не касаются объектов критической инфраструктуры.
Графики отключений света в Одессе и области можно узнать на сайте ДТЭК в разделе «Отсутствует электроэнергия», а также в чат-боте компании в Viber или Telegram.
Ранее мы рассказывали о плановых отключениях света в Одессе.