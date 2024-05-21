Новини Одеси та Одеської області

Планові відключення в Одесі: адреси, де не буде світла 21 травня

Планові відключення в Одесі: адреси, де не буде світла 21 травня

У вівторок, 21 травня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами енергетиків деякі одесити залишилися без світла. ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.

Південний РЕМ

Роботи до 17:00:

  • Абрикосова, 4 – 79/уч корп.12, 81-105,
  • пров. Абрикосовий, 1-29,
  • Довга, 93-123,
  • Дубовий Гай, 2- 57,
  • Костанді, 68-129,
  • Левітана, 59, 61,
  • Львівська, 29-78,
  • Люстдорфська дорога, 129-179,
  • Лігінська (Макаренка), 1-33,
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28-40,
  • пров. Рівності, 88-104,195,
  • Сумська, 65а,
  • Айвазовського (Тимірязєва), 59-102,
  • Фонтанська дорога, 106/корп.37, 40,
  • Наукова (Шишкіна), 51-63,
  • Волокидіна провулок  (пров. Шолохова), 1-12,
  • Михайла Жука (Новгородська), 2-53,
  • Теофіла Фраєрмана провулок (пров. 2-й Новгородський), 1-14,
  • Дворникова провулок (пров. Новгородський), 2, 3/корп.2, 4, 12,
  • пров. 2-й Юннатів, 1-8,
  • пров. 3-й Тимірязєва, 1-14,
  • пров. 3-й Юннатів, 1-6,
  • пров. 4-й Тімірязєва, 3-10,
  • пров. 5-й Тімірязєва, 1-10,
  • пров. Трудовий, 1-8,
  • пров. Янтарний, 6-8.

Центральний РЕМ

Роботи до 19:00:

  • Малішевського (Гастелло), 9-55,
  • Квіткова, 1-21,
  • Квітнева, 20 – 33,
  • Клименко, 25, 33,
  • Кордонна, 25 -74,
  • Миколи Лисенка (Корнюшина), 1-27,
  • Ближні Млини (Кондренка), 97-99,
  • Косяченко Олексія,
  • Йозефа Прибіка (Мінська), 30-49,
  • Платанова, 1-126,
  • Радісна, 114,116,
  • Святослава Ріхтера,
  • Сільська, 29-44,
  • Тетяни Тесс, 3-19, 34а,43б,
  • Туристська, 7-15,
  • пров. 1-й Бузковий, 1-6,
  • пров. 2-й Бузковий, 1-19,
  • пров. Бузковий, 2/корп.2,
  • пров. Килимовий, 5, 7, 9,
  • пров. Кострова, 7, 30-37,
  • проїзд Бузковий, 1-6.

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk