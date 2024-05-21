Планові відключення в Одесі: адреси, де не буде світла 21 травня

У вівторок, 21 травня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами енергетиків деякі одесити залишилися без світла. ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.
Південний РЕМ
Роботи до 17:00:
- Абрикосова, 4 – 79/уч корп.12, 81-105,
- пров. Абрикосовий, 1-29,
- Довга, 93-123,
- Дубовий Гай, 2- 57,
- Костанді, 68-129,
- Левітана, 59, 61,
- Львівська, 29-78,
- Люстдорфська дорога, 129-179,
- Лігінська (Макаренка), 1-33,
- Бориса Едуардса (Писарева), 28-40,
- пров. Рівності, 88-104,195,
- Сумська, 65а,
- Айвазовського (Тимірязєва), 59-102,
- Фонтанська дорога, 106/корп.37, 40,
- Наукова (Шишкіна), 51-63,
- Волокидіна провулок (пров. Шолохова), 1-12,
- Михайла Жука (Новгородська), 2-53,
- Теофіла Фраєрмана провулок (пров. 2-й Новгородський), 1-14,
- Дворникова провулок (пров. Новгородський), 2, 3/корп.2, 4, 12,
- пров. 2-й Юннатів, 1-8,
- пров. 3-й Тимірязєва, 1-14,
- пров. 3-й Юннатів, 1-6,
- пров. 4-й Тімірязєва, 3-10,
- пров. 5-й Тімірязєва, 1-10,
- пров. Трудовий, 1-8,
- пров. Янтарний, 6-8.
Центральний РЕМ
Роботи до 19:00:
- Малішевського (Гастелло), 9-55,
- Квіткова, 1-21,
- Квітнева, 20 – 33,
- Клименко, 25, 33,
- Кордонна, 25 -74,
- Миколи Лисенка (Корнюшина), 1-27,
- Ближні Млини (Кондренка), 97-99,
- Косяченко Олексія,
- Йозефа Прибіка (Мінська), 30-49,
- Платанова, 1-126,
- Радісна, 114,116,
- Святослава Ріхтера,
- Сільська, 29-44,
- Тетяни Тесс, 3-19, 34а,43б,
- Туристська, 7-15,
- пров. 1-й Бузковий, 1-6,
- пров. 2-й Бузковий, 1-19,
- пров. Бузковий, 2/корп.2,
- пров. Килимовий, 5, 7, 9,
- пров. Кострова, 7, 30-37,
- проїзд Бузковий, 1-6.