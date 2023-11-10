Новости Одессы и Одесской области

Когда в домах одесситов станет тепло: в горсовете назвали дату

Когда в домах одесситов станет тепло: в горсовете назвали дату

Нынешний отопительный сезон в Одессе начнут с понедельника, 13 ноября. Согласно распоряжению Одесского городского головы первыми к централизованному отоплению начнут подключать учреждения социальной сферы.

Об этом сообщила Анна Позднякова, директор КП «Теплоснабжение города Одессы».

По ее словам, с 13 ноября к централизованному отоплению будут подключены детские сады, школы, больницы. После будет подключен жилищный фонд.

Также она напомнила, что должникам стоит заплатить долги за прошлый отопительный сезон. Ведь предприятие нуждается в средствах и на них рассчитывает. Особенно это ощутимо во время войны.

Должники могут заключать договоры на реструктуризацию уплаты долга. Это позволит предприятию «Теплоснабжение города Одессы» работать.

Читайте также: Будет ли Одесса зимой с теплом и светом: все о подготовке к отопительному сезону

Также Позднякова сказала, что в этом году предприятие более подготовлено к зиме, чем в прошлом. Теплоснабжение снабжено генераторами, установленными на котельных. Это позволит работать независимо от попыток врага нанести ущерб инфраструктуре города.

Именно такая готовность позволит пережить вызовы этой зимы, уверена Позднякова.

Со всеми вопросами относительно теплоснабжения можно обращаться в колл-центр предприятия по телефону: 048705-61-00.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить