Когда в домах одесситов станет тепло: в горсовете назвали дату

Об этом сообщила Анна Позднякова, директор КП «Теплоснабжение города Одессы».

По ее словам, с 13 ноября к централизованному отоплению будут подключены детские сады, школы, больницы. После будет подключен жилищный фонд.

Также она напомнила, что должникам стоит заплатить долги за прошлый отопительный сезон. Ведь предприятие нуждается в средствах и на них рассчитывает. Особенно это ощутимо во время войны.

Должники могут заключать договоры на реструктуризацию уплаты долга. Это позволит предприятию «Теплоснабжение города Одессы» работать.

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Также Позднякова сказала, что в этом году предприятие более подготовлено к зиме, чем в прошлом. Теплоснабжение снабжено генераторами, установленными на котельных. Это позволит работать независимо от попыток врага нанести ущерб инфраструктуре города.

Именно такая готовность позволит пережить вызовы этой зимы, уверена Позднякова.

Со всеми вопросами относительно теплоснабжения можно обращаться в колл-центр предприятия по телефону: 048705-61-00.