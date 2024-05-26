Відключення світла в Одесі: чи діють ліміти 26 травня

Водночас, як нагадують у компанії ДТЕК «Одеські електромережі», ситуація в енергосистемі країни залишається надзвичайно складною, і тому енергетики закликають українців використовувати електроенергію дбайливо та економно.

Актуальну інформацію про відключення світла одесити можуть дізнатися у чат-боті ДТЕК Одеські електромережі Viber та Telegram, на сторінці Facebook, а також на сайті ДТЕК «Одеські електромережі».

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