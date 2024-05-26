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Відключення світла в Одесі: чи діють ліміти 26 травня

Відключення світла в Одесі: чи діють ліміти 26 травня

На сьогоднішній день, неділю, 26 травня 2024 року, НЕК «Укренерго» скасував ліміти споживання електроенергії для Одеської області. Відповідно, графіки стабілізаційних відключень сьогодні застосовуватися не будуть.

Водночас, як нагадують у компанії ДТЕК «Одеські електромережі», ситуація в енергосистемі країни залишається надзвичайно складною, і тому енергетики закликають українців використовувати електроенергію дбайливо та економно.

Актуальну інформацію про відключення світла одесити можуть дізнатися у чат-боті ДТЕК Одеські електромережі Viber та Telegram, на сторінці Facebook, а також на сайті ДТЕК «Одеські електромережі».

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