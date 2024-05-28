Не можна працювати фізично та лихословити: що ще відзначає церква 28 травня

28 травня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

28 травня за новим церковним календарем православні віряни вшановують преподобного Микити Сповідника, єпископа Халкидонського.

Хто такий преподобний Микита Сповідник, єпископ Халкидонський

Преподобний Микита Сповідник, єпископ Халкидонський, відзначався великим милосердям та глибокою турботою про страждання ближніх. Відомий своєю добротою, він завжди підтримував убогих, надавав притулок мандрівникам, опікувався сиротами та вдовами, з особливою повагою ставився до святих ікон.

За свою відданість святиням Микита зазнав чималих страждань, був підданий тортурам і засланий у вигнання. Він помер на початку IX століття, залишивши після себе святі мощі, біля яких стали відбуватися численні зцілення. Преподобний Микита став притулком для тих, хто шукав духовної підтримки та милосердя, і його спадщина продовжує надихати вірян до сьогодні.

Народні прикмети 28 травня

Прикмети цього дня говорять наступне:

дивилися, який сьогодні день: роса на траві — буде добре колоситися зерно;

безвітряна погода — до хорошого урожаю;

багато мурах в мурашнику — до вітру;

на сонці гріється багато ящірок — чекайте на дощ;

низько літають птахи — задощить;

гарна погода — до великого урожаю.

Що не можна робити 28 травня

Сьогодні не можна робити таке:

працювати фізично — цей день потрібно присвятити молитвам.

залишати двері будинку відчиненими.

лаятися, лихословити, сваритися.

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