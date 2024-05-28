Нельзя работать физически и сквернословить: что еще отмечает церковь 28 мая

28 мая 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

28 мая по новому церковному календарю православные верующие чтят память преподобного Никиту Исповедника, епископа Халкидонского.

Кто такой преподобный Никита Исповедник, епископ Халкидонский

Преподобный Никита Исповедник, епископ Халкидонский, отличался большим милосердием и глубокой заботой о страданиях ближних. Известный своей добротой, он всегда поддерживал убогих, предоставлял приют странникам, опекал сирот и вдов, с особым уважением относился к святым иконам.

За свою преданность святыням Никита претерпел немалые страдания, был подвергнут пыткам и сослан в изгнание. Он умер в начале IX века, оставив после себя святые мощи, возле которых стали совершаться многочисленные исцеления. Преподобный Никита стал пристанищем для тех, кто искал духовной поддержки и милосердия, и его наследие продолжает вдохновлять верующих до сегодняшнего дня.

Народные приметы 28 мая

Приметы этого дня говорят следующее:

смотрели, какой сегодня день: роса на траве — будет хорошо колоситься зерно;

безветренная погода — к хорошему урожаю;

много муравьев в муравейнике — к ветру;

на солнце греется много ящериц — ждите дождя;

низко летают птицы — задождит;

хорошая погода — к большому урожаю.

Что нельзя делать 28 мая

Сегодня нельзя делать следующее:

работать физически — этот день нужно посвятить молитвам.

оставлять двери дома открытыми.

ругаться, сквернословить, ссориться.

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