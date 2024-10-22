Хто з одеситів проведе вівторок без світла (адреси)

У вівторок, 22 жовтня 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» продовжить планові ремонтні роботи, у зв’язку з чим частина Одеси буде знеструмлена до 19:00.
За інформацією мерії Одеси, плани енергетиків на проведення робіт сьогодні такі:
Центральний РЕМ
- 10-го Квітня, 3,
- Асташкіна, 3,
- Михайла Бойчука (Багрицького), 1-10,
- Бреуса, 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 3а,
- Верстатобудівна, 1-19,
- Виїзна, 1-44,
- Градоначальницька, 1,
- Європейська, 2, 4, 4а, 6,
- Кленова, 2а,
- Кропивницького,
- Люстдорфська дорога, 18/6-а, 20, 22, 8, 8/14, 10, 11, 12, 16, 16а, 18, 18а,
- Мечникова, 56-74а,
- Новікова, Партизанська, 3-30,
- Розкидайлівська, 1,
- Старопортофранківська, 28, 30,
- вул. Стовпова,
- пров. Хвойний, 15,
- Цегельнозаводська, 3-17а,
- пров. Люстдорфський, 8,
- узвіз Військовий, 3,
- Чумацька, 7,41,
- Т. Тесс, 1-12а, 14, 18, 19, 19г, 34а, 43б, 60а,
- дорога Овідіопольська, 3/1,
- Богуна, 6а,12/2,21,
- Квіткова, 1-21,
- пров. Квітковий, 10,
- Платанова,
- Радісна, 114,116,
- Святослава Ріхтера,
- пров. 1-й Бузковий,1-6,
- пров. 2-й Бузковий, 1-19,
- пров. Бузковий, 2/корп.2,
- проїзд Бузковий, 1-6,
- пров. Килимовий, 5-9,
- Ольги Благовидової (Кострова), 30, 30/2, 34, 37а,
- Гранатна, 1-16б,
- Івана Фунтового (Бабаджаняна), 30-54,
- Олексія Вадатурського (Малиновського), 79-131,
- Ганни Михайленко (Спартаківська), 6-51,
- пров. Гранатний, 2-8/корп.1,
- Кордонна,
- пров. Кордонний, 1-74,
- пров. Малиновський, 7,
- Бажана, 1-20,
- Йозефа Прибіка (Мінська), 7-49,
- Квітнева, 20-33/1,
- Косяченка Олексія,
- Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а-27а,
- Сільська, 7-44,
- Ближні Млини (Кондренка),
- пров. Короткий, 2-4,
- Кордонна, 22, 22б,
- Текстильників, 1-14а,
- пров. Мостовий, 1, 2, 2/корп.1, 2б, 4,
- Малішевського (Гастелло), 9-55,
- Клименка, 25, 33в,
- Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63а,
- пров. Парашутний, 1,1б,
- пров. Костянтина Пігрова (пров. Спартаківський), 25,
- Тіниста, 9/корп.12, Туристська, 1-9, 14, 15,
- пров. Туристський, 2-12б.
Раніше ми розповідали, про зміну тарифів на опалення, ремонт труб та судові позови проти боржників
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