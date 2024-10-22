Новини Одеси та Одеської області

Хто з одеситів проведе вівторок без світла (адреси)

Хто з одеситів проведе вівторок без світла (адреси)

У вівторок, 22 жовтня 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» продовжить планові ремонтні роботи, у зв’язку з чим частина Одеси буде знеструмлена до 19:00.

За інформацією мерії Одеси, плани енергетиків на проведення робіт сьогодні такі:

Центральний РЕМ

  • 10-го Квітня, 3,
  • Асташкіна, 3,
  • Михайла Бойчука (Багрицького), 1-10,
  • Бреуса, 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 3а,
  • Верстатобудівна, 1-19,
  • Виїзна, 1-44,
  • Градоначальницька, 1,
  • Європейська, 2, 4, 4а, 6,
  • Кленова, 2а,
  • Кропивницького,
  • Люстдорфська дорога, 18/6-а, 20, 22, 8, 8/14, 10, 11, 12, 16, 16а, 18, 18а,
  • Мечникова, 56-74а,
  • Новікова, Партизанська, 3-30,
  • Розкидайлівська, 1,
  • Старопортофранківська, 28, 30,
  • вул. Стовпова,
  • пров. Хвойний, 15,
  • Цегельнозаводська, 3-17а,
  • пров. Люстдорфський, 8,
  • узвіз Військовий, 3,
  • Чумацька, 7,41,
  • Т. Тесс, 1-12а, 14, 18, 19, 19г, 34а, 43б, 60а,
  • дорога Овідіопольська, 3/1,
  • Богуна, 6а,12/2,21,
  • Квіткова, 1-21,
  • пров. Квітковий, 10,
  • Платанова,
  • Радісна, 114,116,
  • Святослава Ріхтера,
  • пров. 1-й Бузковий,1-6,
  • пров. 2-й Бузковий, 1-19,
  • пров. Бузковий, 2/корп.2,
  • проїзд Бузковий, 1-6,
  • пров. Килимовий, 5-9,
  • Ольги Благовидової (Кострова), 30, 30/2, 34, 37а,
  • Гранатна, 1-16б,
  • Івана Фунтового (Бабаджаняна), 30-54,
  • Олексія Вадатурського (Малиновського), 79-131,
  • Ганни Михайленко (Спартаківська), 6-51,
  • пров. Гранатний, 2-8/корп.1,
  • Кордонна,
  • пров. Кордонний, 1-74,
  • пров. Малиновський, 7,
  • Бажана, 1-20,
  • Йозефа Прибіка (Мінська), 7-49,
  • Квітнева, 20-33/1,
  • Косяченка Олексія,
  • Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а-27а,
  • Сільська, 7-44,
  • Ближні Млини (Кондренка),
  • пров. Короткий, 2-4,
  • Кордонна, 22, 22б,
  • Текстильників, 1-14а,
  • пров. Мостовий, 1, 2, 2/корп.1, 2б, 4,
  • Малішевського (Гастелло), 9-55,
  • Клименка, 25, 33в,
  • Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63а,
  • пров. Парашутний, 1,1б,
  • пров. Костянтина Пігрова (пров. Спартаківський), 25,
  • Тіниста, 9/корп.12, Туристська, 1-9, 14, 15,
  • пров. Туристський, 2-12б.

Раніше ми розповідали, про зміну тарифів на опалення, ремонт труб та судові позови проти боржників

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