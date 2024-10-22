Кто из одесситов проведет вторник без света (адреса)

Во вторник, 22 октября 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые ремонтные работы, в связи с чем часть Одессы будет обесточена до 19:00.
По информации мэрии Одессы, планы энергетиков на проведение работ сегодня такие:
Центральный РЭС
- 10-го Апреля, 3,
- Асташкина, 3,
- Михаила Бойчука (Багрицкого), 1-10,
- Бреуса, 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 3а,
- Верстатостроительная, 1-19,
- Выездная, 1-44,
- Градоначальническая, 1,
- Европейская, 2, 4, 4а, 6,
- Кленовая, 2а,
- Кропивницкого,
- Люстдорфская дорога, 18/6-а, 20, 22, 8, 8/14, 10, 11, 12, 16, 16а, 18, 18а,
- Мечникова, 56-74а,
- Новикова,
- Партизанская, 3-30,
- Раскидайловская, 1,
- Старопортофранковская, 28, 30,
- ул. Столбовая,
- переулок Хвойный, 15,
- Кирпичнозаводская, 3-17а,
- переулок Люстдорфский, 8,
- спуск Военный, 3,
- Чумацкая, 7,41,
- Т. Тесс, 1-12а, 14, 18, 19, 19г, 34а, 43б, 60а,
- дорога Овидиопольская, 3/1,
- Богуна, 6а,12/2,21,
- Цветочная, 1-21,
- пер. Цветочный, 10,
- Платанова,
- Радостная, 114,116,
- Святослава Рихтера,
- переулок 1-й Сиреневый, 1-6,
- переулок 2-й Сиреневый, 1-19,
- переулок Сиреневый, 2/корп.2,
- проезд Сиреневый, 1-6,
- переулок Ковровый, 5-9,
- Ольги Благовидовой (Кострова), 30, 30/2, 34, 37а,
- Гранатная, 1-16б,
- Ивана Фунтового (Бабаджаняна), 30-54,
- Алексея Вадатурского (Малиновского), 79-131,
- Анны Михайленко (Спартаковская), 6-51,
- переулок Гранатный, 2-8/корп.1,
- Кордонная,
- переулок Кордонный, 1-74,
- переулок Малиновский, 7,
- Бажана, 1-20,
- Йозефа Прибика (Минская), 7-49,
- Апрельская, 20-33/1,
- Косяченко Алексея,
- Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27а,
- Сельская, 7-44,
- Ближние Мельницы (Кондренко),
- пер. Короткий, 2-4,
- Кордонная, 22, 22б,
- Текстильщиков, 1-14а,
- пер. Мостовой, 1, 2, 2/корп.1, 2б, 4,
- Малишевского (Гастелло), 9-55,
- Клименко, 25, 33в,
- Композитора Вербицкого (А. Вронского), 1-63а,
- Парашютный, 1,1б,
- пер. Константина Пигрова (пер. Спартаковский), 25,
- Тенистая, 9/корп.12,
- Туристская, 1-9, 14, 15,
- пер. Туристский, 2-12б.
Ранее мы рассказывали, об изменении тарифов на отопление, ремонте труб и судебных исках против должников
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