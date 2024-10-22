Новости Одессы и Одесской области

Кто из одесситов проведет вторник без света (адреса)

Кто из одесситов проведет вторник без света (адреса)

Во вторник, 22 октября 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые ремонтные работы, в связи с чем часть Одессы будет обесточена до 19:00.

По информации мэрии Одессы, планы энергетиков на проведение работ сегодня такие:

Центральный РЭС

  • 10-го Апреля, 3,
  • Асташкина, 3,
  • Михаила Бойчука (Багрицкого), 1-10,
  • Бреуса, 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 3а,
  • Верстатостроительная, 1-19,
  • Выездная, 1-44,
  • Градоначальническая, 1,
  • Европейская, 2, 4, 4а, 6,
  • Кленовая, 2а,
  • Кропивницкого,
  • Люстдорфская дорога, 18/6-а, 20, 22, 8, 8/14, 10, 11, 12, 16, 16а, 18, 18а,
  • Мечникова, 56-74а,
  • Новикова,
  • Партизанская, 3-30,
  • Раскидайловская, 1,
  • Старопортофранковская, 28, 30,
  • ул. Столбовая,
  • переулок Хвойный, 15,
  • Кирпичнозаводская, 3-17а,
  • переулок Люстдорфский, 8,
  • спуск Военный, 3,
  • Чумацкая, 7,41,
  • Т. Тесс, 1-12а, 14, 18, 19, 19г, 34а, 43б, 60а,
  • дорога Овидиопольская, 3/1,
  • Богуна, 6а,12/2,21,
  • Цветочная, 1-21,
  • пер. Цветочный, 10,
  • Платанова,
  • Радостная, 114,116,
  • Святослава Рихтера,
  • переулок 1-й Сиреневый, 1-6,
  • переулок 2-й Сиреневый, 1-19,
  • переулок Сиреневый, 2/корп.2,
  • проезд Сиреневый, 1-6,
  • переулок Ковровый, 5-9,
  • Ольги Благовидовой (Кострова), 30, 30/2, 34, 37а,
  • Гранатная, 1-16б,
  • Ивана Фунтового (Бабаджаняна), 30-54,
  • Алексея Вадатурского (Малиновского), 79-131,
  • Анны Михайленко (Спартаковская), 6-51,
  • переулок Гранатный, 2-8/корп.1,
  • Кордонная,
  • переулок Кордонный, 1-74,
  • переулок Малиновский, 7,
  • Бажана, 1-20,
  • Йозефа Прибика (Минская), 7-49,
  • Апрельская, 20-33/1,
  • Косяченко Алексея,
  • Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27а,
  • Сельская, 7-44,
  • Ближние Мельницы (Кондренко),
  • пер. Короткий, 2-4,
  • Кордонная, 22, 22б,
  • Текстильщиков, 1-14а,
  • пер. Мостовой, 1, 2, 2/корп.1, 2б, 4,
  • Малишевского (Гастелло), 9-55,
  • Клименко, 25, 33в,
  • Композитора Вербицкого (А. Вронского), 1-63а,
  • Парашютный, 1,1б,
  • пер. Константина Пигрова (пер. Спартаковский), 25,
  • Тенистая, 9/корп.12,
  • Туристская, 1-9, 14, 15,
  • пер. Туристский, 2-12б.

Ранее мы рассказывали, об изменении тарифов на отопление, ремонте труб и судебных исках против должников

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Редакция ПРОФИЛЬ
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