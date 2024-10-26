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Хто в Одесі залишиться без світла до вечора у суботній день 26 жовтня

Хто в Одесі залишиться без світла до вечора у суботній день 26 жовтня

Сьогодні, у суботу, 26 жовтня 2024 року, частина Одеси залишиться без світла через планові ремонтні роботи, що проводяться енергетиками.

Про це повідомляє Телеграм-канал «Одеса Офіційно».

Зокрема, світла не буде за такими адресами (Південна РЕМ):

  • Абрикосова, 4-105;
  • Дачна, 4/2;
  • Дубовий Гай, 2-57;
  • Лігінська (Макаренка), 1-33;
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в;
  • Рибальська, 20;
  • Рівності, 84, 88, 91, 98, 100, 102, 104, 195;
  • Айвазовського (Тимірязєва), 34;
  • Фонтанська дорога, 106/37, 106/40;
  • пров. 1-ї Рівності, 90, 86, 197;
  • пров. Абрикосовий, 1-29, 43;
  • пров. Рівності, 92;
  • пров. Янтарний, 6-8/корп. 3.

Як повідомляється, роботи продовжаться до 18:00.

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