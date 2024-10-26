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Кто в Одессе останется без света до вечера в субботний день 26 октября

Кто в Одессе останется без света до вечера в субботний день 26 октября

Сегодня, в субботу, 26 октября 2024 года, часть Одессы останется без света по причине проводимых энергетиками плановых ремонтных работ.

Об этом информирует Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно».

В частности, света не будет по таким адресам (Южный РЭС):

  • Абрикосовая, 4-105;
  • Дачная, 4/2;
  • Дубовая Роща, 2-57;
  • Лигинская (Макаренко), 1-33;
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в;
  • Рыбальская, 20;
  • Равенства, 84, 88, 91, 98, 100, 102, 104, 195;
  • Айвазовского (Тимирязева), 34;
  • Фонтанская дорога, 106/37, 106/40;
  • пер. 1-й Равенства, 90, 86, 197;
  • пер. Абрикосовый, 1-29, 43;
  • пер. Равенства, 92;
  • пер. Янтарный, 6-8/корп. 3.

Как сообщается, работы продлятся до 18:00.

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