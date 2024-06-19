«Не кожен таке зробить»: як юний одесит рятував місто від заторів та ледь не отримав за це штраф

Від дитячої забавки до суспільних проблем

Завдяки депутату Одеської обласної ради Февзі Мамутова ми дізналися, що на відео дванадцятирічний кримський татарин Екрем Абібулаєв. Підліток замінив не працюючі світлофори під час знеструмлення Одеси і самотужки регулював автомобільний рух 6 червня 2024 року. Сам Февзі не заперечує можливу вірність дій правоохоронних органів стосовно юного регулювальника. Питання виникає в іншому, а саме у підтримці ініціативи і самовираження серед дітей та сучасного суспільства. Адже кожен такого не робить. Дорослі, публічні люди, правоохоронці та представники влади не завжди вміють підтримати добрі, хай інколи неправомірні, наміри людини, і навпаки придушують їх. А це, на думку Февзі Мамутова, злочин проти майбутнього України:

— В цьому випадку ми кажемо не тільки про дотримання правових норм, але й про формування у молодого покоління вірного ставлення до органів правопорядку, правосвідомості та сприяння здоровій ініціативі. На мій погляд, співробітники поліції могли б розʼяснити хлопчикові, що бажання допомогти людям вірне, але при цьому є загроза ДТП, і що цим процесом повинні займатися фахівці. А фото можна було б спільне зробити. Імпровізувати в критичних ситуаціях — це нормально. Нормативно-правові акти не завжди працюють так, як це прописано у кодексі. Роки війни нам це показали. А ось заборона та страхи роблять наше суспільство аморфним, — пояснив Февзі Мамутов.

Дорожні захоплення Екрема: історія з перших вуст

Ми зв’язалися з батьками юного регулювальника, які охоче погодилися поспілкуватися з кореспонденткою «Одеського життя». Екрем тільки закінчив школу, попереду в нього літні канікули. Але хлопчик не збирається відпочивати, він планує заробляти кошти — мити автомобільні фари біля магістралі де регулював дорожній рух, коли в Одесі не було світла.

— Екрем, розкажи, де ти так професійно навчився регулювати дорожній рух?

— Я навчився цього сам, коли в Одесу приїжджав президент (6 березня 2024 року). Ми із другом протирали автомобільні фари і побачили, як працює регулювальник. Я весь час спостерігав за ним. А коли чоловік пішов на перерву, ми вирішили йому допомогти. Регулювальник навіть подякував нам. Потім почали вимикати світло, світлофори не працювали, і ми вирішили допомогти водіям. Деякі люди нам підказували, що робити.

— Тобі подобається така діяльність, хотів би стати патрульним?

— Так, це прикольно. Спочатку я хотів стати кухарем, а зараз хочу бути або моряком, або поліцейським. Ще мені подобаються літаки.

— А під час блекаутів ти бачив на цій ділянці регулювальників?

— Ні, не бачив, навіть коли світлофори не працювали. Але я чув, що кожен повнолітній громадянин України може вийти і регулювати рух у китичній ситуації.

— А як водії реагували на вашу з другом ініціативу?

— Хтось кричав: «йди з дороги», «що ти тут регулюєш», «регулюй нормально», або якщо нас тут побачать, то нам буде «непереливки». Хтось просто проїжджав, не звертав увагу. Але більшість водіїв слухались і дякували за допомогу. Особливо після того, як я свисток купив. Тоді навіть гроші давали. Чоловік який мене зняв на відео зв’язався з батьками, подякував і зробив мені подарунок. А один аферист під відео написав, що я його син і йому хтось скидав гроші.

Батьки про дорожні захоплення Екрема дізналися випадково. Напередодні цим шляхом проїжджав батько, який побачив сина. Він зробив йому зауваження і попросив не виходити на дорогу. Але поки дорослі були на роботі, хлопець продовжував допомагати водіям. Так було п’ять чи шість разів.

— Як ви ставитесь до ініціативи свого сина?

— Ми ще забороняли йому ходити фари протирати. Зрештою змирилися, бо він все одно виходить і працює. Екрем ніколи не боявся ініціативу проявляти. А потім знайомі почали надсилати відео на якому син регулює рух автотранспорту. Ми пояснили, що так робити небезпечно і він одразу зізнався, що до нього приїжджала поліція, — відповіла мати Екрема.

— Розкажи, коли до тебе приїхала поліція?

— Поліція приїхала після того, як ми з другом закінчили регулювати рух. Я сидів неподалік, чекав коли увімкнуть світлофори. Але знав, що відео з нами потрапило в «Тік Ток». Патрульні попросили мене представитися: назвати повне ім’я та рік народження. Сказали, що так робити не можна, попередили, що за порушення я можу заплатити штраф. Мене сфотографувала людина не за формою і вони поїхали. Я тоді трохи занервував.

Мати Екрема каже, що поліція помітила дітей на дорозі лише після того, як з’явилося відео. Але жінку більше збентежило те, що сфотографувати неповнолітню дитину без присутності батьків. Поліція з батьками підлітка не зв’язувалися і ніяк не коментувала цю ситуацію.

Тому 11 червня 2024 року редакція «Одеського життя» надіслала запит до начальника патрулно-постової поліції Одеси, аби дізнатись їх думку на дії дитини та отримати відповідь: чому під час повного блекауту на дорогах немає регулювальника?

За сприянням Февзі Мамутова ректор ОДУВС запросив Екрема з друзями на екскурсію до університету, аби зруйнувати стереотипи про «злих поліцейських». Також університет планує навчати майбутніх поліціантів допомагати людям не боятися проявляти ініціативу та нести за це відповідальність. Ось так дитяча «забавка» робить наш світ краще.

Питання до юриста

Відповідає головний юрист Одеського місцевого центра з надання безоплатної вторинної правової допомоги Микола Крутій:

— Поліція може фотографувати дитину без присутності батьків?

— Спеціальних норм, що регулюють питання зйомки та використання фото дітей, закони України не мають. Але, фото- та відеозйомка вважається одним із видів обробки персональних даних. Тому має здійснюватися за згодою людини (стаття 307 Цивільного кодексу України) за певними винятками. Дитина може бути знята лише за згодою батьків. Також, відповідно до статті 10 Закону України «Про охорону дитинства», розголошення чи публікація будь-якої інформації про дитину, що може заподіяти їй шкоду, без згоди законного представника дитини забороняється. Але для підтвердження факту вчинення правопорушення та зокрема для притягнення батьків дитини до відповідальності, працівники поліції можуть здійснювати фотофіксацію.

— Правда, що регулювати дорожній рух можуть громадяни з 18 років?

Регуляція дорожнього руху та здійснення контролю за дотриманням Правил дорожнього руху його учасниками та за правомірністю експлуатації транспортних засобів є повноваженням поліції (п.11 ч.1 ст. 23 Закону України «Про Національну поліцію»). До регулювальника прирівнюються також працівники військової інспекції безпеки дорожнього руху, дорожньо-експлуатаційної служби, черговий на залізничному переїзді, поромній переправі, які мають відповідне посвідчення, атрибути та одяг (п. 1.10 «Правил дорожнього руху»). Регулювання дорожнього руху іншою особою, тим паче неповнолітньою, буде вважатись правопорушенням.