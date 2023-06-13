Яке покарання понесе хлопець, який зґвалтував і вбив маленьку дівчинку на Одещині

1 лютого 2023 року Приморський суд Одеси визнав Михайла Чоботаря винним у вбивстві восьмирічної дівчинки у селі Лощинівка в Ізмаїльському районі Одеської області та засудив його довічно. Але адвокат Чоботаря з того часу заявив про відведення двом суддям, про що повідомляє сам адвокат убивці.

Нагадаємо, що наприкінці серпня 2016-го року, країну потрясло повідомлення про зґвалтування та звіряче вбивство на півдні Одеської області восьмирічної дівчинки. Незважаючи на те, що підозрюваного було затримано «гарячими слідами», в селі Лощинівка Ізмаїльського району, де стався злочин, почався справжній бунт.

І вже влітку 2023 року Одеський апеляційний суд відмовився задовольняти клопотання адвоката, засудженого за вбивство дівчинки у Лощинівці Михайла Чоботаря, про відвід двох суддів. Про це повідомив адвокат Михайла Чоботаря – Андрій Лещенко.

Адвокат пояснив, що вимагав відводу суддів через те, щодумку захисту біли допущені порушення авторозподілу. Окрім того, адвокат вважає, що судді можуть бути необ’єктивні через рішення Європейського суду з прав людини.

У грудні 2022 року Європейський Суд з прав людини визнав порушення Україною Європейської Конвенції щодо неналежних умов тримання під вартою обвинуваченого у вбивстві дівчини в селі Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області Михайла Чоботаря.

Після того як судді відмовили у відводі вони оголосили перерву у засіданні до 16 червня 2023 року. Минулого разу – 29 травня 2023 року, Одеський апеляційний суд відклав розгляд скарги адвоката на вирок за вбивство дівчинки в Лощинівці на три тижні.

Річ у тім, що засуджений Михайло Чоботар, за словами адвоката, не розуміє української.

До того засідання мало відбутися 9 травня, але було відкладене з технічних причин. Адвокат наполягає, що Михайло Чоботар не винний у скоєному, а вирок назвав несправедливим.

1 лютого 2023 року Приморський суд Одеси визнав Михайла Чоботаря винним у вбивстві восьмирічної дівчинки у селі Лощинівка в Ізмаїльському районі Одеської області та засудив його довічно.

В прокуратурі зазначають, що довели, що в серпні 2016 року, бувши напідпитку, чоловік зґвалтував дитину та, з метою приховування злочину, вирішив вбити дівчинку. Діставши наявну при собі викрутку, завдав декілька ударів її руків’ям по голові потерпілої та колючою частиною завдав п’ять колотих ударів в область грудної клітини.

Внаслідок нанесених травм дівчинка померла на місці. Провину зловмисник у судовому засіданні не визнав.

Раніше у серпні 2021 року Державне бюро розслідувань поновило перевірку фактів можливих тортур Михайла Чеботаря.

У лютому 2021 року суддя, що розглядала позов ромських сімей, постраждалих під час погромів в селі Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області, взяла самовідвід.

У листопаді 2020 року голова суддівської колегії Приморського суду Віктор Іванов оголосив висновок повторної судово-медичної експертизи, яку було призначено Приморським судом рік тому за клопотанням адвоката захисту Сергія Іванова.

Цей висновок підтверджувало алібі обвинуваченого.

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