Який сьогодні день: свята, традиції, іменини, заборони 26 листопада

Яке православне свято відзначають 26 листопада

26 листопада відзначають річницю освячення храму, створеного на честь великомученика Георгія Побідоносця, у Києві.

Георгій Побідоносець народився в Каппадокії, територія якої тепер належить Туреччині. Його батьки сповідували християнство; батько зазнав мученицької смерті за Христа, а мати, володіючи майном у Палестині, переїхала із сином назад на батьківщину.

Дорослий Георгій вступив на військову службу, де завдяки своїм численним успіхам привернув увагу імператора Діоклетіана. Імператор захотів, щоб Георгій став частиною його варти, і так воно й сталося. У період гонінь на християн, започаткованих Діоклетіаном, Георгій розпродав все своє майно, щоб допомогти бідним, і відкрито захищав християн. За ці вчинки його заарештували, піддавали тривалим тортурам і намагалися змусити зректися Христа.

За легендою, святий чудовим чином зцілювався від ран, навіть коли його піддавали найжорстокішим тортурам. Попри всі випробування, Георгій залишався непохитним. Зрештою, стомлені боротьбою з воїном, язичники його обезголовили.

Що не можна робити 26 листопада:

лаятися і лихословити, сваритися;

ображати старих і дітей, відмовляти в допомозі;

лінуватися і байдикувати.

Народні прикмети 26 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дощ цього дня – наступного року буде хороший сінокіс;

намело багато снігу – чекай гарний урожай;

ворони каркають – до потепління;

зоряне небо – буде сильний холод;

дрібний сніг сипле – чекай на сильні морози, а якщо йде великими пластівцями – до тепла.

За народними прикметами цього дня також не можна ходити на полювання і вирушати в далеку дорогу. Якщо поїздку перенести не можна, то слід помолитися про її благополучне завершення.

Важливі та пам’ятні дати 26 листопада в Україні та світі:

1394 — Сеул стає столицею Кореї.

1890 — у місті Боржомі (Грузія) почався промисловий розлив однойменної мінеральної води.

1901 — у Львові студенти виступили з вимогою створення українського університету.1924 — Великий народний хурал проголосив Монгольську Народну Республіку і затвердив конституцію.

1939 — СРСР порушив пакт про ненапад з Фінляндією.

1966 — у Бретані (Франція) відкрили першу у світі припливну електростанцію.

1968 — сесія Генеральної Асамблеї ООН схвалила Конвенцію про незастосування терміну давності до воєнних злочинів і злочинів проти людства.

1976 — католицька церква відмовилась від того, щоб католицизм вважався державною релігією Італії.

1976 — в штаті Нью-Мексико (США) зареєстрували торгову марку Microsoft.

2003 — відбувся останній політ надзвукового пасажирського авіалайнера «Конкорд».

2008 — початок серії терактів в індійському місті Мумбаї.

2018 — В Україні запровадили воєнний стан на 30 днів після інциденту у Керченській протоці: першого випадку військової агресії Росії проти України, який вона скоїла відкрито, під своїм державним прапором, від початку війни у 2014 році.

Іменини 26 листопада святкують:

Георгій,

Микола,

Данило,

Юліан,

Василь,

Петро,

Назар,

Афанасій,

Ілля,

Яків.

Талісманом людини, народженої 25 листопада, є топаз. Його називають ідеальним каменем саме для жінки, оскільки мінерал здатний зберігати молодість, налагодити гармонію з самою собою, а також відчувати себе впевнено..

26 листопада народилися:

1858 – Іван Загорський, український актор. Працював у театральних трупах М. Кропивницького, П. Саксаганського, М. Садовського, І. Карпенка-Карого

1876 ​​– Віктор Курманович, генерал УГА, командир групи Жовква

1888 – Нестор Махно, керівник повстанських загонів. Прекрасний тактик ведення партизанської війни.

26 листопада в Україні та світі відзначають:

26 листопада у багатьох країнах світу відбуваються заходи, присвячені боротьбі із зайвою вагою. Ця кампанія відома як День боротьби з ожирінням. Свято було започатковане організаціями охорони здоров’я в Індії та країнами Ради співробітництва арабських держав. Уперше День боротьби з ожирінням відзначали у 2001 році, а організував його індійський бренд VLCC.

В останню неділю листопада, цього року 2 листопада, християни усіх конфесій відзначають Міжнародний день Біблії. Увесь наступний тиждень вважається Міжнародним тижнем Біблії. Ця книга завжди була лідером за кількістю видань у світі. Християни по всьому світу вважають, що читаючи рядки Біблії, вони отримують віру, надію та підтримку в найважчі хвилини свого життя.