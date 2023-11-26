Який сьогодні день: свята, традиції, іменини, заборони 26 листопада

Сьогодні, 26 листопада, у світі відзначають Міжнародний день боротьби з ожирінням. Православні віряни вшановують пам’ять Георгія Побідоносця.
Яке православне свято відзначають 26 листопада
26 листопада відзначають річницю освячення храму, створеного на честь великомученика Георгія Побідоносця, у Києві.
Георгій Побідоносець народився в Каппадокії, територія якої тепер належить Туреччині. Його батьки сповідували християнство; батько зазнав мученицької смерті за Христа, а мати, володіючи майном у Палестині, переїхала із сином назад на батьківщину.
Дорослий Георгій вступив на військову службу, де завдяки своїм численним успіхам привернув увагу імператора Діоклетіана. Імператор захотів, щоб Георгій став частиною його варти, і так воно й сталося. У період гонінь на християн, започаткованих Діоклетіаном, Георгій розпродав все своє майно, щоб допомогти бідним, і відкрито захищав християн. За ці вчинки його заарештували, піддавали тривалим тортурам і намагалися змусити зректися Христа.
За легендою, святий чудовим чином зцілювався від ран, навіть коли його піддавали найжорстокішим тортурам. Попри всі випробування, Георгій залишався непохитним. Зрештою, стомлені боротьбою з воїном, язичники його обезголовили.
Що не можна робити 26 листопада:
- лаятися і лихословити, сваритися;
- ображати старих і дітей, відмовляти в допомозі;
- лінуватися і байдикувати.
Народні прикмети 26 листопада
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
- дощ цього дня – наступного року буде хороший сінокіс;
- намело багато снігу – чекай гарний урожай;
- ворони каркають – до потепління;
- зоряне небо – буде сильний холод;
- дрібний сніг сипле – чекай на сильні морози, а якщо йде великими пластівцями – до тепла.
За народними прикметами цього дня також не можна ходити на полювання і вирушати в далеку дорогу. Якщо поїздку перенести не можна, то слід помолитися про її благополучне завершення.
Важливі та пам’ятні дати 26 листопада в Україні та світі:
- 1394 — Сеул стає столицею Кореї.
- 1890 — у місті Боржомі (Грузія) почався промисловий розлив однойменної мінеральної води.
- 1901 — у Львові студенти виступили з вимогою створення українського університету.1924 — Великий народний хурал проголосив Монгольську Народну Республіку і затвердив конституцію.
- 1939 — СРСР порушив пакт про ненапад з Фінляндією.
- 1966 — у Бретані (Франція) відкрили першу у світі припливну електростанцію.
- 1968 — сесія Генеральної Асамблеї ООН схвалила Конвенцію про незастосування терміну давності до воєнних злочинів і злочинів проти людства.
- 1976 — католицька церква відмовилась від того, щоб католицизм вважався державною релігією Італії.
- 1976 — в штаті Нью-Мексико (США) зареєстрували торгову марку Microsoft.
- 2003 — відбувся останній політ надзвукового пасажирського авіалайнера «Конкорд».
- 2008 — початок серії терактів в індійському місті Мумбаї.
- 2018 — В Україні запровадили воєнний стан на 30 днів після інциденту у Керченській протоці: першого випадку військової агресії Росії проти України, який вона скоїла відкрито, під своїм державним прапором, від початку війни у 2014 році.
Іменини 26 листопада святкують:
- Георгій,
- Микола,
- Данило,
- Юліан,
- Василь,
- Петро,
- Назар,
- Афанасій,
- Ілля,
- Яків.
Талісманом людини, народженої 25 листопада, є топаз. Його називають ідеальним каменем саме для жінки, оскільки мінерал здатний зберігати молодість, налагодити гармонію з самою собою, а також відчувати себе впевнено..
26 листопада народилися:
- 1858 – Іван Загорський, український актор. Працював у театральних трупах М. Кропивницького, П. Саксаганського, М. Садовського, І. Карпенка-Карого
- 1876 – Віктор Курманович, генерал УГА, командир групи Жовква
- 1888 – Нестор Махно, керівник повстанських загонів. Прекрасний тактик ведення партизанської війни.
26 листопада в Україні та світі відзначають:
26 листопада у багатьох країнах світу відбуваються заходи, присвячені боротьбі із зайвою вагою. Ця кампанія відома як День боротьби з ожирінням. Свято було започатковане організаціями охорони здоров’я в Індії та країнами Ради співробітництва арабських держав. Уперше День боротьби з ожирінням відзначали у 2001 році, а організував його індійський бренд VLCC.
В останню неділю листопада, цього року 2 листопада, християни усіх конфесій відзначають Міжнародний день Біблії. Увесь наступний тиждень вважається Міжнародним тижнем Біблії. Ця книга завжди була лідером за кількістю видань у світі. Християни по всьому світу вважають, що читаючи рядки Біблії, вони отримують віру, надію та підтримку в найважчі хвилини свого життя.