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Магнітні бурі 26 листопада: якою буде неділя

Магнітні бурі 26 листопада: якою буде неділя

За прогнозами фахівців із космічної погоди, геомагнітний шторм, що накрив землю 24-25 листопада, зважаючи на все, піде на спад.

Як повідомляють в Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, сьогодні, у неділю, 26 листопада 2023 року, суттєвих магнітних бур не передбачається – геомагнітна обстановка очікується спокійна.

Чи будуть ще магнітні бурі в листопаді

Магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі, пов’язані з потоками заряджених частинок, які викидає Сонце. Ці бурі бувають різного ступеня інтенсивності – помірні, сильні та дуже сильні і можуть тривати як один, так і кілька днів.

Фахівці прогнозують наприкінці листопада ще як мінімум одну магнітну бурю – орієнтовно вона настане 29-30 листопада і буде слабкою.

Чого варто побоюватися в дні магнітних бур

Магнітні бурі здатні впливати на самопочуття людей. Збурення магнітосфери Землі позначається на артеріальному тиску – може піднятися чи, навпаки, сильно знизитися. Також у період магнітних бур люди частіше страждають від мігрені, безсоння та тахікардії.

Крім того, сильні магнітні бурі здатні вплинути на радіозв’язок та роботу систем навігації, викликати перебої у роботі електроприладів.

Як допомогти організму в дні магнітних бур

У дні магнітних бур медики рекомендують знизити як фізичні, так і психоемоційні навантаження, а також більше відпочивати та гуляти на свіжому повітрі. Також бажано не вступати в конфлікти та дотримуватись нормального режиму дня.

Крім цього, слід дотримуватись таких правил здорового способу життя:

  • добре висипатися;
  • хоча б на якийсь час відмовитися від вживання кави, алкоголю, жирної та важкої їжі;
  • пити достатню кількість води та/або зеленого чаю;
  • уникати стресових ситуацій (наскільки це можливо в нинішній непростий час, звичайно);
  • зберігати організм у тонусі – у цьому можуть допомогти помірні фізичні навантаження.
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