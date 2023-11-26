Какой сегодня день: праздники, традиции, именины, запреты 26 ноября

Сегодня, 26 ноября, в мире отмечается Международный день борьбы с ожирением. Православные верующие чтят память Георгия Победоносца.
Какой православный праздник отмечают 26 ноября
26 ноября отмечают годовщину освящения храма, созданного в честь великомученика Георгия Победоносца, в Киеве.
Георгий Победоносец родился в Каппадокии, территория которая теперь принадлежит Турции. Его родители исповедовали христианство; отец потерпел мученическую смерть за Христа, а мать, владея имуществом в Палестине, переехала с сыном обратно на родину.
Взрослый Георгий вступил на военную службу, где благодаря многочисленным успехам привлек внимание императора Диоклетиана. Император захотел, чтобы Георгий стал частью его стражи, и так оно и случилось. В период гонений на христиан, начатых Диоклетианом, Георгий распродал все свое имущество, чтобы помочь бедным и открыто защищал христиан. За эти поступки его арестовали, подвергали длительным пыткам и пытались заставить отречься от Христа.
По легенде, святой чудесным образом исцелялся от ран, даже когда его подвергали жесточайшим пыткам. Несмотря на все испытания, Георгий оставался непоколебимым. В конце концов, утомленные борьбой с воином, язычники его обезглавили.
Что нельзя делать 26 ноября:
- ругаться и злословить, ссориться;
- оскорблять стариков и детей, отказывать в помощи;
- лениться и бездельничать.
Народные приметы 26 ноября
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- дождь в этот день — в следующем году будет хороший сенокос;
- намело много снега — жди хорошего урожая;
- ворона каркают — до потепления;
- звездное небо – будет сильный холод;
- мелкий снег сыплет — жди сильных морозов, а если идет большими хлопьями — к теплу.
По народным приметам этого дня также нельзя ходить на охоту и отправляться в дальний путь. Если поездку перенести нельзя, то следует помолиться о ее благополучном завершении.
Важные и памятные даты 26 ноября в Украине и мире:
- 1394 — Сеул становится столицей Кореи.
- 1890 — в городе Боржоми (Грузия) начался промышленный разлив одноименной минеральной воды.
- 1901 — во Львове студенты выступили с требованием создания украинского университета.1924 — Большой народный хурал провозгласил Монгольскую Народную Республику и утвердил конституцию.
- 1939 — СССР нарушил пакт о ненападении с Финляндией.
- 1966 — в Бретани (Франция) была открыта первая в мире приточная электростанция.
- 1968 — сессия Генеральной Ассамблеи ООН одобрила Конвенцию о неприменении срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества.
- 1976 — католическая церковь отказалась от того, чтобы католицизм считался государственной религией Италии.
- 1976 — в штате Нью-Мексико (США) зарегистрировали торговую марку Microsoft.
- 2003 — состоялся последний полет сверхзвукового пассажирского авиалайнера «Конкорд».
- 2008 — начало серии терактов в индийском городе Мумбаи.
- 2018 — В Украине ввели военное положение на 30 дней после инцидента в Керченском проливе: первый случай военной агрессии России против Украины, который она совершила открыто, под своим государственным флагом, с начала войны в 2014 году.
Именины 26 ноября празднуют:
- Георгий,
- Николай,
- Даниил,
- Юлиан,
- Василий,
- Петр,
- Назар,
- Афанасий,
- Илья,
- Яков.
Талисманом человека, рожденного 25 ноября, является топаз. Его называют идеальным камнем именно для женщины, поскольку минерал способен сохранять молодость, наладить гармонию с самой собой, а также чувствовать себя уверенно.
26 ноября родились:
- 1858 – Иван Загорский, украинский актер. Работал в театральных труппах М. Кропивницкого, П. Саксаганского, М. Садовского, И. Карпенко-Карого
- 1876 – Виктор Курманович, генерал УГА, командир группы Жовква
- 1888 – Нестор Махно, руководитель повстанческих отрядов. Прекрасный тактик ведения партизанской войны.
26 ноября в Украине и мире отмечают:
26 ноября во многих странах мира проходят мероприятия, посвященные борьбе с лишним весом. Эта кампания известна как День борьбы с ожирением. Праздник был начат организациями здравоохранения в Индии и странами Совета сотрудничества арабских государств. Впервые День борьбы с ожирением отмечался в 2001 году, а организовал его индийский бренд VLCC.
В последнее воскресенье ноября, 26 ноября этого года, христиане всех конфессий отмечают Международный день Библии. Всю следующую неделю считается Международной неделей Библии. Эта книга всегда была лидером по количеству изданий в мире. Христиане по всему миру считают, что, читая строки Библии, они получают веру, надежду и поддержку в самые трудные минуты своей жизни.