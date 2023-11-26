Какой сегодня день: праздники, традиции, именины, запреты 26 ноября

Какой православный праздник отмечают 26 ноября

26 ноября отмечают годовщину освящения храма, созданного в честь великомученика Георгия Победоносца, в Киеве.

Георгий Победоносец родился в Каппадокии, территория которая теперь принадлежит Турции. Его родители исповедовали христианство; отец потерпел мученическую смерть за Христа, а мать, владея имуществом в Палестине, переехала с сыном обратно на родину.

Взрослый Георгий вступил на военную службу, где благодаря многочисленным успехам привлек внимание императора Диоклетиана. Император захотел, чтобы Георгий стал частью его стражи, и так оно и случилось. В период гонений на христиан, начатых Диоклетианом, Георгий распродал все свое имущество, чтобы помочь бедным и открыто защищал христиан. За эти поступки его арестовали, подвергали длительным пыткам и пытались заставить отречься от Христа.

По легенде, святой чудесным образом исцелялся от ран, даже когда его подвергали жесточайшим пыткам. Несмотря на все испытания, Георгий оставался непоколебимым. В конце концов, утомленные борьбой с воином, язычники его обезглавили.

Что нельзя делать 26 ноября:

ругаться и злословить, ссориться;

оскорблять стариков и детей, отказывать в помощи;

лениться и бездельничать.

Народные приметы 26 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

дождь в этот день — в следующем году будет хороший сенокос;

намело много снега — жди хорошего урожая;

ворона каркают — до потепления;

звездное небо – будет сильный холод;

мелкий снег сыплет — жди сильных морозов, а если идет большими хлопьями — к теплу.

По народным приметам этого дня также нельзя ходить на охоту и отправляться в дальний путь. Если поездку перенести нельзя, то следует помолиться о ее благополучном завершении.

Важные и памятные даты 26 ноября в Украине и мире:

1394 — Сеул становится столицей Кореи.

1890 — в городе Боржоми (Грузия) начался промышленный разлив одноименной минеральной воды.

1901 — во Львове студенты выступили с требованием создания украинского университета.1924 — Большой народный хурал провозгласил Монгольскую Народную Республику и утвердил конституцию.

1939 — СССР нарушил пакт о ненападении с Финляндией.

1966 — в Бретани (Франция) была открыта первая в мире приточная электростанция.

1968 — сессия Генеральной Ассамблеи ООН одобрила Конвенцию о неприменении срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества.

1976 — католическая церковь отказалась от того, чтобы католицизм считался государственной религией Италии.

1976 — в штате Нью-Мексико (США) зарегистрировали торговую марку Microsoft.

2003 — состоялся последний полет сверхзвукового пассажирского авиалайнера «Конкорд».

2008 — начало серии терактов в индийском городе Мумбаи.

2018 — В Украине ввели военное положение на 30 дней после инцидента в Керченском проливе: первый случай военной агрессии России против Украины, который она совершила открыто, под своим государственным флагом, с начала войны в 2014 году.

Именины 26 ноября празднуют:

Георгий,

Николай,

Даниил,

Юлиан,

Василий,

Петр,

Назар,

Афанасий,

Илья,

Яков.

Талисманом человека, рожденного 25 ноября, является топаз. Его называют идеальным камнем именно для женщины, поскольку минерал способен сохранять молодость, наладить гармонию с самой собой, а также чувствовать себя уверенно.

26 ноября родились:

1858 – Иван Загорский, украинский актер. Работал в театральных труппах М. Кропивницкого, П. Саксаганского, М. Садовского, И. Карпенко-Карого

1876 – Виктор Курманович, генерал УГА, командир группы Жовква

1888 – Нестор Махно, руководитель повстанческих отрядов. Прекрасный тактик ведения партизанской войны.

26 ноября в Украине и мире отмечают:

26 ноября во многих странах мира проходят мероприятия, посвященные борьбе с лишним весом. Эта кампания известна как День борьбы с ожирением. Праздник был начат организациями здравоохранения в Индии и странами Совета сотрудничества арабских государств. Впервые День борьбы с ожирением отмечался в 2001 году, а организовал его индийский бренд VLCC.

В последнее воскресенье ноября, 26 ноября этого года, христиане всех конфессий отмечают Международный день Библии. Всю следующую неделю считается Международной неделей Библии. Эта книга всегда была лидером по количеству изданий в мире. Христиане по всему миру считают, что, читая строки Библии, они получают веру, надежду и поддержку в самые трудные минуты своей жизни.