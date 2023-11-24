Який сьогодні день: свята, традиції, іменини та заборони 24 листопада

Яке православне свято відзначають 24 листопада

24 листопада в церковному календарі – день пам’яті християнської мучениці Катерини Олександрійської. Дівчина вивчала роботи відомих письменників, філософів, лікарів, мала ораторську майстерність. Навернулася на християнство після розмови з сирійським ченцем. Згідно з церковними переказами, якось їй з’явився уві сні ангел і вручив обручку від Христа.

Катерина прийшла на жертвоприношення в язичницькому храмі і закликала імператора Максиміна відвернутися від ідолопоклонства. Правителя вразила краса дівчини, тому він намагався її навернути до язичництва, але потім зрозумів, що це марно, і почав катувати. Під час тортур ангел зруйнував одне зі знарядь катування. Це побачила дружина правителя і теж навернулася до християнства. Її разом із Катериною вбили.

Що не можна робити 24 листопада

Заборонено голосно співати, танцювати, веселитися.

Не можна ремонтувати, шити, займатися важкою працею.

Триває Різдвяний піст, тому не варто вживати м’ясні, молочні продукти, яйця.

Народні прикмети 24 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: на небі маленькі зірки — чекайте на снігопад;

навколо місяця видніється коло — буде заледеніння;

ще не випав сніг — отже, наступний рік буде неурожайним;

туман чи відлига — до похолодання після Варвариного дня (4 грудня);

за вікном тепла погода — в другій половині грудня вдарять морози;

ясно — зима буде холодною.

В народі цей день називають Святом жіночої долі, адже Катерина вважалася покровителькою дівчат і жінок. Наприклад, наші предки вірили, що свята допомагає дівчатам відшукати свою долю. Традиційно ті, хто хотів вийти заміж, йшли до церкви, ставили свічку перед образом Катерини, молилися до мучениці. Під вечір же дівчата збиралися разом і ворожили на судженого.

Важливі та пам’ятні дати 24 листопада в Україні та світі:

1638 рік — Козацька рада в урочищі Маслів Став затверджує “Ординацію Війська Запорозького Реєстрового” — статут запорізьких козаків;

1859 рік — Чарльз Дарвін публікує свою працю “Походження видів”, що є одним із найзнаменитіших творів в історії науки й основоположним у сфері еволюційного вчення;

1910 рік — у Севастополі розпочинає роботу офіцерська школа авіації;

1918 рік — ескадра Антанти бере Севастополь;

1969 рік — договір про непоширення ядерної зброї ратифікували у США та СРСР;

1994 рік — в Україні починає свою діяльність місія ОБСЄ;

2004 рік — Центральна виборча комісія України оприлюднює офіційні результати виборів президента України, під час яких переміг Віктор Янукович;

2015 рік — солдати Вільної сирійської армії підбивають російський вертоліт у Сирії поблизу Латакії, змусивши його здійснити аварійну посадку;

2015 рік — починається загострення конфлікту між Росією і НАТО на дипломатичній арені унаслідок небувалого протягом понад 50-річну історію збиття турецькими силами російського винищувача “СУ-24”, що перетнув кордон між Сирією і Туреччиною.

Іменини 24 листопада відзначають:

Катерина,

Олександр,

Григорій,

Євген,

Марк,

Порфирій,

Семен.

Талісманом людини, народженої 24 листопада, є берил. Камінь, який належить до силікату. Про його унікальні властивості було відомо ще давно. Берил широко використовували для проведення різноманітних магічних обрядів. А в Біблії говориться, що цей мінерал закладений в основу Небесного Єрусалима.

24 листопада народилися:

1957 рік — український футболіст, найстарший гравець та бомбардир в історії чемпіонатів України з футболу Іван Шарій;

1989 рік — українська легкоатлетка, бронзова призерка Олімпіади 2012 Анна Рижикова;

1996 рік — український поет і музикант, солдат Збройних сил України, Герой України Данило Подибайло.

24 листопада в Україні та світі відзначають:

24 листопада в Україні та світі святкують Міжнародний день системного інженера. Цей фахівець встановлює внутрішні мережі комп’ютерного обладнання та допомагає користувачам використовувати програмне забезпечення правильно.

Також 24 листопада Всесвітній день еволюції. Дату обрали на честь публікації Чарльзом Дарвіним його праці “Походження видів”. Особливість цієї книги полягає в тому, що вона була написана не в науковому, а в популярно-публіцистичному стилі, чим викликала неабиякий ажіотаж в суспільстві. Разом із цією працею з’явилася теорія еволюції, яку пізніше назвали дарвінізмом. Свято створили 2001 року, хоча ідея з’явилася ще в 90-х роках XX століття.

А ще 24 листопада святкують Всеукраїнський день логіста. Логістикою називають ефективне планування, контроль і реалізацію переміщення та зберігання різних товарів від пункту відправлення до пункту призначення. А логісти є майстрами перевезення з мінімальними витратами.

24 листопада на противагу Чорній п’ятниці святкують День без закупів. Свято було засноване канадським фахівцем із реклами Тедом Дейві 1992 року. Через 5 років весь світ приєднався до святкування, усвідомлюючи важливість цієї події. Нині фахівці із різних галузей стурбовані тим, що сучасна індустрія одягу має серйозний негативний вплив на довкілля. З кожним роком зростає виробництво текстильної продукції, а споживачі під впливом реклами та акцій на Чорну п’ятницю купують одяг частіше і в більшій кількості.

Також 24 листопада Всесвітній день інформації. Свято було засноване Міжнародною академією інформатизації 1994 року і припадає на останню п’ятницю листопада. Цього дня прийнято організовувати форуми, конференції, ділові зустрічі тощо, щоб шукати рішення для оптимізації інформаційного потоку.

А ще 24 листопада Всесвітній день моржа. Свято було створене 2008 року і є закликом до дій для підвищення обізнаності про збереження моржів, що проживають в Арктиці. Ініціатором створення цього дня виступили Всесвітній фонд дикої природи та Рада з морських ссавців.