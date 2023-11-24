Какой сегодня день: праздники, традиции, именины и запреты 24 ноября

Сегодня, 24 ноября, международный день системного инженера. В Украине отмечают День логиста. А по всему миру проходит Черная пятница. Православные верующие чтят память христианской мученицы Екатерины Александрийской.
Какой православный праздник отмечают 24 ноября
24 ноября в церковном календаре – день памяти христианской мученицы Екатерины Александрийской. Девушка изучала работы известных писателей, философов, врачей, обладала ораторским мастерством. Обратилась в христианство после разговора с сирийским монахом. Согласно церковным преданиям, как-то ей явился во сне ангел и вручил обручальное кольцо от Христа.
Екатерина пришла на жертвоприношение в языческом храме и призвала императора Максимина отвлечься от идолопоклонства. Правителя поразила красота девушки, поэтому он пытался ее обратить в язычество, но потом понял, что это бесполезно, и стал пытать. Во время пыток ангел разрушил одно из орудий пыток. Это увидела жена правителя и тоже обратилась в христианство. Ее вместе с Екатериной убили.
Что нельзя делать 24 ноября
- Запрещено громко петь, танцевать, веселиться.
- Нельзя ремонтировать, шить, заниматься тяжелым трудом.
- Продолжается Рождественский пост, поэтому не стоит употреблять мясные, молочные продукты, яйца.
Народные приметы 24 ноября
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: на небе маленькие звезды — ждите снегопада;
- вокруг месяца виднеется круг — будет оледенение;
- еще не выпал снег — следовательно, следующий год будет неурожайным;
- туман или оттепель — к похолоданию после дня Варвары (4 декабря);
- за окном теплая погода — во второй половине декабря ударят морозы;
- ясно, зима будет холодной.
В прежние времена в этот день почитается память святого мученика. К примеру, наши предки верили, что праздники помогает девушкам отыскать свою судьбу. Традиционно те, кто хотел выйти замуж, шли в церковь, ставили свечу перед образом Екатерины, молились мученице. Под вечер же девушки собирались и гадали на суженого.
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Важные и памятные даты 24 ноября в Украине и мире:
- 1638 год — Казацкий совет в урочище Маслов Став утверждает «Ординацию Войска Запорожского Реестрового» — устав запорожских казаков;
- 1859 год — Чарльз Дарвин публикует свой труд «Происхождение видов», являющийся одним из самых знаменитых произведений в истории науки и основополагающим в сфере эволюционного учения;
- 1910 год – в Севастополе начинает работу офицерская школа авиации;
- 1918 год — эскадра Антанты берет Севастополь;
- 1969 год — договор о нераспространении ядерного оружия ратифицировали в США и СССР;
- 1994 год – в Украине начинает свою деятельность миссия ОБСЕ;
- 2004 год — Центральная избирательная комиссия Украины обнародует официальные результаты выборов президента Украины, во время которых победил Виктор Янукович;
- 2015 год — солдаты Свободной сирийской армии подводят российский вертолет в Сирии близ Латакии, заставив его совершить аварийную посадку;
- 2015 год — начинается обострение конфликта между Россией и НАТО на дипломатической арене в результате небывалого на протяжении более 50-летней истории сбития турецкими силами российского истребителя «СУ-24», пересекшего границу между Сирией и Турцией.
Именины 24 ноября отмечают:
- Екатерина,
- Александр,
- Григорий,
- Евгений,
- Марк,
- Порфирий,
- Семен.
Талисманом человека, рожденного 24 ноября, является берилл. Камень, принадлежащий силикату. О его уникальных свойствах было известно еще давно. Берил широко использовали для проведения различных магических обрядов. А в Библии говорится, что этот минерал заложен в основу Небесного Иерусалима.
24 ноября родились:
- 1957 год — украинский футболист, старейший игрок и бомбардир в истории чемпионатов Украины по футболу Иван Шарий;
- 1989 год — украинская легкоатлетка, бронзовый призер Олимпиады 2012 Анна Рыжикова;
- 1996 год — украинский поэт и музыкант, солдат Вооруженных сил Украины, Герой Украины Даниил Подыбайло.
24 ноября в Украине и мире отмечают:
24 ноября в Украине и мире празднуют Международный день системного инженера. Специалист устанавливает внутренние сети компьютерного оборудования и помогает пользователям использовать программное обеспечение правильно.
Также 24 ноября Всемирный день эволюции. Дату избрали в честь публикации Чарльзом Дарвиным его труды «Происхождение видов». Особенность этой книги состоит в том, что она была написана не в научном, а в популярно-публицистическом стиле, чем вызвала незаурядный ажиотаж в обществе. Вместе с этим трудом появилась теория эволюции, которую позже назвали дарвинизмом. Праздник был создан в 2001 году, хотя идея появилась еще в 90-х годах XX века.
А еще 24 ноября отмечают Всеукраинский день логиста. Логистикой называют эффективное планирование, контроль и реализацию перемещения и хранения различных товаров от пункта отправления в пункт назначения. А логисты являются мастерами перевозки с минимальными затратами.
24 ноября в противовес Черной пятнице празднуют День без закупок. Праздник был основан канадским специалистом по рекламе Тедом Дэйви в 1992 году. Через 5 лет весь мир присоединился к празднованию, осознавая значимость этого события. В настоящее время специалисты из разных отраслей озабочены тем, что современная индустрия одежды оказывает серьезное негативное влияние на окружающую среду. С каждым годом растет производство текстильной продукции, а потребители под влиянием рекламы и акций на Черную пятницу покупают одежду чаще и больше.
Также 24 ноября Всемирный день информации. Праздник был основан Международной академией информатизации 1994 года и приходится на последнюю пятницу ноября. В этот день принято организовывать форумы, конференции, деловые встречи и т.д., чтобы искать решения по оптимизации информационного потока.
А еще 24 ноября Всемирный день моржа. Праздник был создан в 2008 году и является призывом к действиям по повышению осведомленности о сохранении моржей, проживающих в Арктике. Инициатором создания этого дня выступили Всемирный фонд дикой природы и Совет морских млекопитающих.