Новости Одессы и Одесской области

Какой сегодня день: праздники, традиции, именины и запреты 24 ноября

Какой сегодня день: праздники, традиции, именины и запреты 24 ноября

Сегодня, 24 ноября, международный день системного инженера. В Украине отмечают День логиста. А по всему миру проходит Черная пятница. Православные верующие чтят память христианской мученицы Екатерины Александрийской.

Какой православный праздник отмечают 24 ноября

24 ноября в церковном календаре – день памяти христианской мученицы Екатерины Александрийской. Девушка изучала работы известных писателей, философов, врачей, обладала ораторским мастерством. Обратилась в христианство после разговора с сирийским монахом. Согласно церковным преданиям, как-то ей явился во сне ангел и вручил обручальное кольцо от Христа.

Екатерина пришла на жертвоприношение в языческом храме и призвала императора Максимина отвлечься от идолопоклонства. Правителя поразила красота девушки, поэтому он пытался ее обратить в язычество, но потом понял, что это бесполезно, и стал пытать. Во время пыток ангел разрушил одно из орудий пыток. Это увидела жена правителя и тоже обратилась в христианство. Ее вместе с Екатериной убили.

Что нельзя делать 24 ноября

  • Запрещено громко петь, танцевать, веселиться.
  • Нельзя ремонтировать, шить, заниматься тяжелым трудом.
  • Продолжается Рождественский пост, поэтому не стоит употреблять мясные, молочные продукты, яйца.

Народные приметы 24 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • смотрели, какой сегодня день: на небе маленькие звезды — ждите снегопада;
  • вокруг месяца виднеется круг — будет оледенение;
  • еще не выпал снег — следовательно, следующий год будет неурожайным;
  • туман или оттепель — к похолоданию после дня Варвары (4 декабря);
  • за окном теплая погода — во второй половине декабря ударят морозы;
  • ясно, зима будет холодной.

В прежние времена в этот день почитается память святого мученика. К примеру, наши предки верили, что праздники помогает девушкам отыскать свою судьбу. Традиционно те, кто хотел выйти замуж, шли в церковь, ставили свечу перед образом Екатерины, молились мученице. Под вечер же девушки собирались и гадали на суженого.

Читайте также: Погода в Одессе: прогноз на пятницу 24 ноября

Важные и памятные даты 24 ноября в Украине и мире:

  • 1638 год — Казацкий совет в урочище Маслов Став утверждает «Ординацию Войска Запорожского Реестрового» — устав запорожских казаков;
  • 1859 год — Чарльз Дарвин публикует свой труд «Происхождение видов», являющийся одним из самых знаменитых произведений в истории науки и основополагающим в сфере эволюционного учения;
  • 1910 год – в Севастополе начинает работу офицерская школа авиации;
  • 1918 год — эскадра Антанты берет Севастополь;
  • 1969 год — договор о нераспространении ядерного оружия ратифицировали в США и СССР;
  • 1994 год – в Украине начинает свою деятельность миссия ОБСЕ;
  • 2004 год — Центральная избирательная комиссия Украины обнародует официальные результаты выборов президента Украины, во время которых победил Виктор Янукович;
  • 2015 год — солдаты Свободной сирийской армии подводят российский вертолет в Сирии близ Латакии, заставив его совершить аварийную посадку;
  • 2015 год — начинается обострение конфликта между Россией и НАТО на дипломатической арене в результате небывалого на протяжении более 50-летней истории сбития турецкими силами российского истребителя «СУ-24», пересекшего границу между Сирией и Турцией.

Именины 24 ноября отмечают:

  • Екатерина,
  • Александр,
  • Григорий,
  • Евгений,
  • Марк,
  • Порфирий,
  • Семен.

Талисманом человека, рожденного 24 ноября, является берилл. Камень, принадлежащий силикату. О его уникальных свойствах было известно еще давно. Берил широко использовали для проведения различных магических обрядов. А в Библии говорится, что этот минерал заложен в основу Небесного Иерусалима.

24 ноября родились:

  • 1957 год — украинский футболист, старейший игрок и бомбардир в истории чемпионатов Украины по футболу Иван Шарий;
  • 1989 год — украинская легкоатлетка, бронзовый призер Олимпиады 2012 Анна Рыжикова;
  • 1996 год — украинский поэт и музыкант, солдат Вооруженных сил Украины, Герой Украины Даниил Подыбайло.

24 ноября в Украине и мире отмечают:

24 ноября в Украине и мире празднуют Международный день системного инженера. Специалист устанавливает внутренние сети компьютерного оборудования и помогает пользователям использовать программное обеспечение правильно.

Также 24 ноября Всемирный день эволюции. Дату избрали в честь публикации Чарльзом Дарвиным его труды «Происхождение видов». Особенность этой книги состоит в том, что она была написана не в научном, а в популярно-публицистическом стиле, чем вызвала незаурядный ажиотаж в обществе. Вместе с этим трудом появилась теория эволюции, которую позже назвали дарвинизмом. Праздник был создан в 2001 году, хотя идея появилась еще в 90-х годах XX века.

А еще 24 ноября отмечают Всеукраинский день логиста. Логистикой называют эффективное планирование, контроль и реализацию перемещения и хранения различных товаров от пункта отправления в пункт назначения. А логисты являются мастерами перевозки с минимальными затратами.

24 ноября в противовес Черной пятнице празднуют День без закупок. Праздник был основан канадским специалистом по рекламе Тедом Дэйви в 1992 году. Через 5 лет весь мир присоединился к празднованию, осознавая значимость этого события. В настоящее время специалисты из разных отраслей озабочены тем, что современная индустрия одежды оказывает серьезное негативное влияние на окружающую среду. С каждым годом растет производство текстильной продукции, а потребители под влиянием рекламы и акций на Черную пятницу покупают одежду чаще и больше.

Также 24 ноября Всемирный день информации. Праздник был основан Международной академией информатизации 1994 года и приходится на последнюю пятницу ноября. В этот день принято организовывать форумы, конференции, деловые встречи и т.д., чтобы искать решения по оптимизации информационного потока.

А еще 24 ноября Всемирный день моржа. Праздник был создан в 2008 году и является призывом к действиям по повышению осведомленности о сохранении моржей, проживающих в Арктике. Инициатором создания этого дня выступили Всемирный фонд дикой природы и Совет морских млекопитающих.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить