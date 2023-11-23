Погода в Одесі: прогноз на п’ятницю 24 листопада

Погода в Одесі 23 листопада: одеситів чекає морозний ранок У четвер, 23 листопада, одеситів чекають заморозки – стовпчики термометрів вночі опустяться до 1-3°C. А на півночі Одеської області очікується до 6°C морозу. Також за прогнозами Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в області завтра очікуються пориви вітру до 15-17 м/с. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі: якою буде середа 22 листопада Завтра, 22 листопада, в Одесі очікується дощ, в Одеській області – дощ, місцями сніг. На дорогах слабка ожеледь та ожеледиця. За прогнозами Гідрометцентру Чорного та азовського морів, температура в Одесі вдень та вночі 6-8°C тепла. В області – від 1°C морозу до 9°C тепла. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі: прогноз синоптиків на 21 листопада Завтра, 21 листопада, в Одесі та Одеській області буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не очікується. За прогнозами Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в регіоні стовпчики термометрів вночі опускаються нижче нуля: в Одесі – 0-2°C тепла, в області – від 3°C морозу до 2°C тепла. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ