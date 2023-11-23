Погода в Одесі: прогноз на п’ятницю 24 листопада

У п’ятницю, 24 листопада, оголошено штормове попередження. Очікуються пориви південно-західного вітру до 17 м/с. Також за прогнозами Гідрометцентру Чорного та Азовського морів в Одесі та області стане трохи тепліше вночі – 2-4°C тепла в Одесі та від 1°C морозу до 4°C тепла в області.
Прогноз погоди в Одесі 24 листопада
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер південно-західний, 9-14 м/с, вночі та вранці пориви, 15-17 м/с.
Температура вночі 2-4°C тепла, вдень 8-10°C тепла.
Прогноз погоди в Одеській області 24 листопада
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер південно-західний, 9-14 м/с, вночі та вранці пориви, 15-17 м/с.
Температура вночі від 1°C морозу до 4°C тепла, вдень 6-11°C тепла.
На автошляхах області видимість добра.