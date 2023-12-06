Який сьогодні день: свята, традиції, іменини та прикмети 6 грудня

Яке православне свято відзначають 6 грудня

6 грудня в церковному календарі – день пам’яті святителя Миколая Чудотворця. Народившись у сім’ї заможних християн, Миколай змалечку виховувався у благочесті і справедливості. Жив він у місті Патара (провінція Лікія) наприкінці III століття. Відрізнявся дуже добрим характером. Завдяки багатим батькам зміг отримати досить хорошу на той час освіту.

Його рідного дядька також звали Миколаєм і він був Патарським єпископом. Помітивши, що племінник показує любов до християнства, він зробив його читцем, а потім священником. Часто залишав на нього єпархію, коли відлучався у справах. В молодому віці Миколай залишився без батьків. Великий спадок, який отримав після їхньої смерті, роздав бідним. За це отримав від Бога дар чудотворення.

Що не можна робити 6 грудня

Утримуйтесь від сварок з близькими, інакше наступного року з ними будуть погані стосунки.

Не варто давати у борг в день святого Миколая.

Не можна займатися ремонтом, прати чи шити.

Народні прикмети 6 грудня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: скільки снігу випало до Миколи, стільки в травні буде трави;

іній на деревах — до багатого урожаю наступного року;

яка погода на зимового Миколу, таким буде і день на весняного (9 травня);

сонячний та морозний день — наступного року чекайте на поганий урожай;

з дороги сніг змітає вітер — то шляхи стояти не будуть (почнеться відлига).

Святий Миколай вважається покровителем дітей та шлюбів. Діткам ввечері він приносить подарунки під подушку. Вранці люди обов’язково йшли до церкви, а після служби накривали святковий стіл (пісний, адже триває Різдвяний піст). Йому молилися про вдалий шлюб та щасливе сімейне життя.

Важливі та пам’ятні дати 6 грудня в Україні та світі

1060 рік — Бела I стає королем Угорщини;

1240 рік — Київ захоплюють та руйнують війська монгольського хана Батия;

1492 рік — перша експедиція Колумба відкриває острів Гаїті;

1637 рік — відбувається Кумейківський бій між козацьким і польсько-шляхетським військами, яким завершилось придушення повстання Павлюка;

1768 рік — у Шотландії друкують перше видання Britannica, всесвітньовідому та одну з найпопулярніших досі енциклопедій;

1869 рік — у Південній Африці відкривають кімберлітові трубки, поклади алмазів;

1877 рік — виходить перший номер газети “Вашингтон пост”;

1877 рік — винахідник Томас Едісон робить на своєму новому фонографі найперший запис людського голосу, процитувавши слова дитячої пісеньки “Мері мала маленьке телятко”;

1917 рік — парламент Фінляндії проголошує незалежність країни від Росії;

1917 рік — в порту Галіфакса вибухає французьке судно “Монблан”, навантажене боєприпасами, гине близько 2000 осіб;

1919 рік — під командуванням Михайла Омеляновича-Павленка розпочинається Перший зимовий похід Армії УНР тилами Червоної та Добровольчої армій;

1921 рік — підписують англо-ірландський договір, за яким рівно через рік (6 грудня 1922) Ірландія здобує незалежність;

1991 рік — набирає чинності нова конституція Болгарської республіки;

1991 рік — утворюють Збройні сили України;

1991 рік — незалежність України визнають Естонія і Куба;

2000 рік — відкривають ліверморій (стара назва — унунгексій) — хімічний елемент з атомним номером 116;

2003 рік — засновують Львівський муніципальний духовий оркестр “Галицькі Сурми”;

2008 рік — у Греції спалахують масові заворушення через вбивство в Афінах поліцейським підлітка;

2017 рік — адміністрація Дональда Трампа офіційно оголошує про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю.

Іменини 6 грудня святкують:

Максим,

Микола.

Талісманом людини, народженої 6 грудня, є геліотроп. Його заносять до групи кварцевих мінералів. Основний колір геліотропа — зелений, але можуть зустрічатися й червоні, жовті вкраплення. Здавна з цим каменем було пов’язано чимало легенд. В основному його використовували як захист від нечистої сили.

6 грудня народилися:

1850 рік — український художник, портретист Микола Бодаревський;

1948 рік — український ракетобудівник, голова Державного космічного агентства України, Герой України Юрій Алексєєв;

1996 рік — учасник російсько-української війни, Герой України Георгій Тарасенко.

6 грудня в Україні відзначають:

6 грудня в Україні святкують День ЗСУ. Історію Збройних Сил України неможливо відокремити від історії України. Адже наша країна довго намагалася вибороти свою незалежність. Національні збройні сили почали формуватися ще на початку XX століття. Першим подібним утворенням можна вважати Українських січових стрільців, які швидко стали героями національних пісень. Легіон складався з патріотично налаштованих добровольців і був створений Головною Українською Радою 1914 року.

Коли утворилася Українська Народна Республіка (УНР) то у неї було багато зовнішніх ворогів. Тому 1917 року воїни-українці, які раніше служили в протидіючих арміях, сформували армію (також з добровольців). Навесні 1918 року вона змогла витіснити з рідних земель більшовицькі сили. І, хоча, УНР існувала недовго, проте наприкінці 1919 року вона здійснила так званий Перший зимовий похід, який по суті був рейдом в тилу більшовицької армії і армії Денікіна.

Після здобуття Україною незалежності 1991 року значна частина радянської армії дісталася молодій країні у спадок. В тому числі і ядерне озброєння. Спочатку розбудова армії відбувалася досить активно, але поступово процес припинився. Під виглядом реформування українське військо скорочували, в результаті чого українська армія занепадала. Початком відродження ЗСУ став 2014 рік, коли з’явилася нагальна потреба протистояти російській агресії.