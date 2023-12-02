Який сьогодні день: свята, іменини, заборони та прикмети 2 грудня

Яке церковне свято 2 грудня

2 грудня у церковному календарі – день пам’яті святого Авакума. Входить до числа 12 малих пророків. На жаль, у Святому Письмі збереглося дуже мало відомостей про життя Авакума. Існує одна версія, що він був сучасником пророка Єремії та жив до вавилонського потопу. За легендою, Авакум помер за два роки до того, як з Вавилону повернулися іудеї.

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Що не можна робити 2 грудня

Не можна лінуватися, особливо звинувачувати ті справи, які вже розпочато.

Не варто ділитися планами на майбутнє навіть із найближчими людьми.

Заборонено розповсюджувати негативні думки.

Народні прикмети та традиції на 2 грудня

Серед наших пращурів було чимало цікавих прикмет.

дивилися, який сьогодні день: на вікнах мороз намалював пишні візерунки – весною буде багато зелені;

ворони каркають – незабаром почнеться хуртовина;

вночі яскраві зірки – до приходу сильного морозу;

гуси ховають голови під крила – чекайте морозів;

кішка спить весь день – до холодної погоди;

навколо місяця темне коло — буде хуртовина;

мороз, але півень співає — чекайте на потепління;

кури рано вмостилися на сідало — до морозу;

багато снігу випало — буде багата сіножата.

Незаміжні дівчата влаштовували цього дня тихі вечорниці, на яких не бешкетували і не веселилися, а лише вишивали та тихо розповідали різні історії. Сімейні жінки мали інші турботи. Вони виконували спеціальні ритуали, щоб діти вночі не плакали та міцно спали.

Іменини 2 грудня святкують:

Андрій,

Опанас,

Борис,

Володимир,

Іван,

Кирило,

Матвій,

Микола,

Сергій,

Степане,

Тамара,

Маргарита,

Мірра,

Марія.

Талісманом людини, народженої 2 грудня, є змійовик. Цей мінерал був відомий людству з давніх-давен. Змійовик вважали лікувальним каменем, тому часто використовували для лікування головного болю.

2 грудня день народилися:

1893 – український і американський композитор, піаніст і педагог єврейського походження Лео Орнстайн ;

; 1937 – український письменник і політичний діяч Петро Осадчук ;

; 1971 – учасник Євромайдану, Герой України Павло Мазуренко.

2 грудня в Україні та світі зазначають:

2 грудня в Україні і світі святкують Всесвітній день комп’ютерної грамотності. Вперше подію провели в Індії 2001 року. Тоді одна із столичних IT-компаній вирішила відсвяткувати 20 років свого існування. Головна мета цього дня полягає в тому, щоб заохотити жінок та дітей до вивчення основ цифрової грамотності.

Також 2 грудня Міжнародний день боротьби за скасування рабства. Був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН. Першою в світі міжнародною угодою, яка засуджувала рабство, стала Декларація, що була створена 1815 року під час Віденського конгресу. Головною метою цього документа було припинення торгівлі людьми в регіоні Атлантичного океану та звільнення рабів в колоніях, які належали США та Європі.

А ще 2 грудня святкують Міжнародний день модельної залізниці. Наприкінці XIX століття брати Меркліни, які володіли німецькою компанією з виробництва іграшок, преставили на Лейпцизькому ярмарку модель залізниці. Це був локомотив із вагонами, який міг розвертатися на коліях у формі вісімки за допомогою вбудованого годинникового механізму.

2 грудня День безпородного собаки. Свято популярне в США. Цього дня прийнято приділяти увагу всім собакам змішаних порід. Їх часто ігнорують на користь чистокровним тваринам, але вони такі ж милі, дружелюбні та заслуговують на те, щоб мати сім’ю.

Також 2 грудня День спеціальної освіти. Він спрямований на те, щоб підвищити обізнанність та розуміння проблем, із якими можуть стикатися учні з особливими потребами.