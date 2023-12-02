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Какой сегодня день: праздники, именины, запреты и приметы 2 декабря

Какой сегодня день: праздники, именины, запреты и приметы 2 декабря

Сегодня, 2 декабря, Всемирный день компьютерной грамотности, День беспородных собак. Также в мире отмечают день борьбы за отмену рабства. Верующие чтят память святого Аввакума. До Нового года осталось 29 дней.

Какой церковный праздник 2 декабря

2 декабря в церковном календаре – день памяти святого Аввакума. Входит в число 12 малых пророков. К сожалению, в Священном Писании сохранилось очень мало сведений о жизни Аввакума. Существует одна версия, что он был современником пророка Иеремии и жил до вавилонского потопа. По легенде Аввакум умер за два года до того, как из Вавилона вернулись иудеи.

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Что нельзя делать 2 декабря

  • Нельзя лениться, особенно обвинять те дела, которые уже были начаты.
  • Не стоит делиться планами на будущее даже с самыми близкими людьми.
  • Запрещено распространять отрицательные мнения.

Народные приметы и традиции на 2 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • смотрели, какой сегодня день: на окнах мороз нарисовал пышные узоры – весной будет много зелени;
  • вороны каркают – скоро начнется метель;
  • ночью звезды яркие – к приходу сильного мороза;
  • гуси прячут головы под крылья — ждите морозов;
  • кошка спит весь день — к холодной погоде;
  • вокруг луны темный круг — будет метель;
  • мороз, но петух поет — ждите потепления;
  • куры рано уселись на насест — к морозу;
  • много снега выпало — будет богатый сенокос.

Незамужние девушки устраивали в этот день тихие вечерницы, на которых не озорничали и не веселились, а только вышивали и тихо рассказывали разные истории. У семейных женщин были другие заботы. Они выполняли специальные ритуалы, чтобы дети ночью не плакали и крепко спали.

Именины 2 декабря празднуют:

  • Андрей,
  • Афанасий,
  • Борис,
  • Владимир,
  • Иван,
  • Кирилл,
  • Матвей,
  • Николай,
  • Сергей,
  • Степан,
  • Тамара,
  • Маргарита,
  • Мирра,
  • Мария.

Талисманом человека, рожденного 2 декабря, является змеевик. Этот минерал был известен человечеству с давних времен. Змеевик считали лечебным камнем, поэтому часто использовали для лечения головных болей.

2 декабря день родились:

  • 1893 год — украинский и американский композитор, пианист и педагог еврейского происхождения Лео Орнстайн;
  • 1937 год — украинский писатель и политический деятель Петр Осадчук;
  • 1971 год — участник Евромайдана, Герой Украины Павел Мазуренко.

2 декабря в Украине и мире отмечают:

2 декабря в Украине и мире празднуют Всемирный день компьютерной грамотности. Впервые событие было проведено в Индии в 2001 году. Тогда одна из столичных IT-компаний решила отпраздновать 20 лет своего существования. Главная цель этого дня состоит в том, чтобы привлечь женщин и детей к изучению основ цифровой грамотности.

Также 2 декабря Международный день борьбы за отмену рабства. Был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН. Первым в мире международным соглашением, осуждающим рабство, стала Декларация, созданная в 1815 году во время Венского конгресса. Главной целью этого документа было прекращение торговли людьми в регионе Атлантического океана и освобождение рабов в колониях, принадлежавших США и Европе.

А еще 2 декабря празднуют Международный день модельной железной дороги. В конце XIX века братья Мерклины, владевшие немецкой компанией по производству игрушек, представили на Лейпцигской ярмарке модель железной дороги. Это был локомотив с вагонами, который мог разворачиваться на путях в форме восьмерки с помощью встроенного часового механизма.

2 декабря День беспородной собаки. Праздник популярен в США. В этот день принято уделять внимание всем собакам смешанных пород. Их часто игнорируют в пользу чистокровных животных, но они такие же милые, дружелюбные и заслуживают того, чтобы иметь семью.

Также 2 декабря День специального образования. Он направлен на то, чтобы повысить осведомленность и понимание проблем, с которыми могут сталкиваться учащиеся с особыми потребностями.

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