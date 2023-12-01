Афіша Одеси на 2-3 грудня 2023 року: топ-5 культурних подій, які слід відвідати на вихідні

Зверніть увагу, що в неділю до Одеси приїде херсонський театр Куліша з незвичайною програмою “Пісня поміж нас”, де вас познайомлять з різними музичним інструментами, музикою, піснями. Це не вистава, це захоплююча гра для дорослих та дітей, яку покажуть в Одесі лише один раз.

2 грудня, 16:00 – Одеська опера

Запрошуємо вас на виставу, яка довгі роки залишається візитівкою репертуару Одеської опери. У цю виставу неможливо не закохатися: геніальна музика великого Верді, заснований на реальних подіях сюжет, монументальні декорації, автентичні костюми. У центрі подій – закохані Аїда та Радамес, які опинилися по різні політичні сторони, закуті у любовний трикутник. Що оберуть закохані та чи будуть разом? Запрошуємо стати свідками величної історії кохання!





3 грудня 14:00 — Історія давньогрецького театру.

Музей західного та східного мистецтва

Давньогрецький театр є одним з найяскравіших проявів античної культури, що зіграла основоположну, фундаментальну роль у розвитку європейської культурно-історичної традиції. Театр як дзеркало, в якому відображаються події і людина, тому він завжди опинявся чуйним до суспільно-історичних змін.





3 грудня, 16:30 — Прогулянка в катакомби

Захоплюючий і складний підземний маршрут, розроблений та представлений фахівцями Музею “Таємниці підземної Одеси”! Ми пропонуємо вашій увазі 3-годинну прогулянку підземними коридорами під Балківською вулицею. Маршрут пролягатиме на відрізку (вздовж і під Балківською) від «Фоззі» до Дальницької вулиці та назад.

У цій експедиції ви дослідите: мальовничу карстову печеру вище за зріст людини, з казковим озерцем всередині. Дізнаєтесь про стоянку словацьких партизанів і, взагалі, активно пройдемося місцями бойової партизанської слави! Вип’єте гарячого чаю з пряниками в глибині катакомб, в печері!

3 грудня, 18:00 – Музична арт-терапевтична програма “Пісня поміж нас”

Український театр

Музична арт-терапевтична програма “Пісня поміж нас” – інтерактивна зустріч з глядачем, на якій за допомогою затишного співу українських пісень створюється загальна творча атмосфера, відбувається покращення психологічного стану, підвищення позитивного настрою учасників програми та розвиток їх творчих здібностей.





3 грудня, 19:00 – По чорним та білим. Дует Анастасія та Павло Муляр

В самому серці Одеси, у старовинному холі UNION відбудеться надзвичайна музична подія. Це місце, де елегантність та розкіш поєднуються з історією та культурою, створюючи неперевершену атмосферу для світських зустрічей. Два яскравих піаністи створять незабутню подію за двома роялями, вони об’єднають свої таланти та гратимуть спільно світові шедеври класичної музики, сидячи спина до спини.