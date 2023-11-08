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Який сьогодні день: що святкують, за чим спостерігають та що не роблять 8 листопада

Який сьогодні день: що святкують, за чим спостерігають та що не роблять 8 листопада

Сьогодні, 8 листопада, відзначається Всесвітній день піаніста. А захисники довкілля відзначають Всесвітній день без Wi-Fi. Православні віряни святкують Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних. 

Яке православне свято відзначається 8 листопада?

8 листопада в церковному календарі – Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних. Свято встановив Лаодикійський собор у IV столітті. Дату обрали не випадково. Адже листопад є дев’ятим місяцем від початку року за старими традиціями (починався в березні). А число “дев’ять” символізує ангельські чини. Восьме число (дата) вказує на “восьмий день”, в який за церковними переказами повинен відбутися Собор усіх сил Небесних під час Страшного суду.

У Писанні архангел Михаїл часто повстає в образі “князя”, “вождя воїнства Господа”. Його зображували як борця проти безбожжя та диявола.

Що не можна робити 8 листопада:

  • Заборонялося мити голову, бо вважається, що так ви “змиєте” весь розум.
  • Не дозволяється робити будь-яку роботу в корисливих цілях.
  • Краще утриматися від сварок, лихослів’я.

Народні прикмети 8 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

  • дивилися, який сьогодні день: вранішній мороз вказує на те, що в грудні та січні буде багато снігу;
  • вранці туман — скоро буде потепління;
  • вранці іній — до сніжної зими;
  • теплий та сонячний день вказує на морозну зиму;
  • на хвойних майже не видно шишок — буде тепла зима.

В народі цей день називали просто “Михайловим” і пов’язували з початком зими. Рано-вранці віряни йшли на службу, під час якої обов’язково ставили свічки за здоров’я живих та упокій мертвих родичів. Також було заведено замовляти молебень. Цього дня в церквах читають молитви про порятунок держави від ворогів.

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Важливі та пам’ятні дати 8 листопада в Україні та світі:

  • 1090 рік — митрополит Єфрем освячує Св. Михайлівський собор у Переяславі;
  • 1519 рік — Ернан Кортес прибуває до Теночтітлану;
  • 1620 рік — відбувається битва на Білій Горі поблизу Праги;
  • 1793 рік — Лувр відкривають для публіки;
  • 1867 рік — оперою Олексія Верстовського “Аскольдова могила” розпочинається перший сезон постійний оперний театр у Києві (нині — Національна опера України);
  • 1895 рік — Вільгельм Конрад Рентген винаходить X-промені під час дослідів з електрикою;
  • 1909 рік — відбуваються установчі збори членів Київського товариства повітроплавання;
  • 1918 рік — у Пряшові закарпатські українці створюють Руську Народну Раду;
  • 1923 рік — Гітлер здійснює невдалу спробу путчу в Мюнхені;
  • 1927 рік — закладають Дніпровську гідроелектростанцію потужністю 650 тис. кінських сил;
  • 1935 рік — у Чернігові відкривають Літературно-меморіальний музей М. М. Коцюбинського;
  • 1960 рік — Джон Ф. Кеннеді стає 35-м президентом США;
  • 1975 рік — у Ризі на кораблі “Сторожевой” розпочинається антиурядове повстання;
  • 1988 рік — Джордж Герберт Вокер Буш стає 41-м президентом США;
  • 1997 рік — у Львові відкривають пам’ятник жертвам комуністичних злочинів;
  • 1999 рік — папа Римський Іван Павло II вперше в історії папства відвідує Грузію;
  • 2016 рік — Дональд Трамп стає 45-м президентом США, перемігши Гілларі Клінтон;
  • 2020 рік — взяття Шуші азербайджанськими військами.

Іменини 8 листопада святкують:

  • Павло,
  • Михайло,
  • Гаврило,
  • Марфа.

Талісманом людини, народженої 8 листопада, є рубін. До цього каменю ставилися з особливою повагою в Стародавній Індії, називаючи “каменем Сонця”. Вогонь рубіна підтримує енергію та цілеспрямованність його власника. Здавна вірили, що він є уособленням життєвого тонусу та здоров’я.

8 листопада народилися:

  • 1050 рік — великий князь київський із династії Рюриковичів Святополк Ізяславич;
  • 1517 рік — князь, козацький отаман Дмитро Байда-Вишневецький;
  • 1938 рік — український вчений, винахідник Володимир Веклич.

8 листопада в Україні та світі відзначають:

8 листопада в Україні та світі святкують Всесвітній день піаніста. Історія фортепіано дуже різноманітна. Сучасні класичні виконавці більше зосереджуються на виконанні, записуванні та викладанні, а ось їхні колеги з XIX століття були також відомими як транскриптори та композитори. Серед них Бетховен, Моцарт, Шопен. Фортепіано було винайдено 1700 року Бартоломео Крістофорі й протягом століть воно зазнало чимало трансформацій.

Також 8 листопада День солідарності з інтерсекс-людьми. Його було встановлено для вшанування пам’яті Геркуліна Барбена, інтерсексуала з Франції, який жив у XIX столітті та виступав за захист прав інтерсексуальних людей. Такі люди народжуються зі статевими ознаками, які не відповідають типовим бінарним уявленням про жіноче і чоловіче тіло.

А ще 8 листопада Міжнародний день патології. Подія була створена за ініціативи Королівського коледжа патологів RCPath 2014 року. Головна мета цього дня полягає у відзначенні особливого вкладу працівників патологічних і лабораторних медичних служб у вирішенні важливих питань охорони здоров’я.

8 листопада святкують Всесвітній день без Wi-Fi. Свято було створене 2016 року за ініціативи Міжнародної федерації захисників довкілля FAI, яка зареєстрована у Венесуелі. Завдяки цьому дню можна зробити розумове, фізичне та емоційне “перезавантаження”, вимкнувши на деякий час Wi-Fi. Ця інноваційна технологія була розроблена 1999 року компаніями Aironet і Nokia. Потім її викупила компанія Cisco.

Також 8 листопада Міжнародний день радіології та День рентгенівських променів. Свято було запропоновано 2012 року за ініціативи Європейського товариства радіологів на честь відкриття рентгенівських променів професором фізики Вільгельмом Рентгеном.

А ще 8 листопада Всесвітній день містобудування (урбанізму). Вперше пропозицію створити таке цікаве свято вніс у 40-х роках минулого століття Карлос Марія делла Паолера, який був професором університету в Буенос-Айресі. А святкування розпочалося вже 1949 року.

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