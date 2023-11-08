Какой сегодня день: что празднуют, за чем наблюдают и что не делают 8 ноября

Какой православный праздник отмечается 8 ноября?

8 ноября в церковном календаре – Собор Архистратига Михаила и других Небесных Сил бесплотных. Праздник установил Лаодикийский собор в IV веке. Дату выбрали не случайно. Ведь ноябрь девятый месяц с начала года по старым традициям (начинался в марте). А число «девять» символизирует ангельские чины. Восьмое число (дата) указывает на «восьмой день», в который по церковным преданиям должен состояться Собор всех сил Небесных во время Страшного суда.

В Писании архангел Михаил часто восстает в образе «князя», «вождя воинства Господа». Его изображали как борца против безбожия и дьявола.

Что нельзя делать 8 ноября:

Запрещалось мыть голову, потому что считается, что так вы «смоете» весь ум.

Не разрешается делать какую-либо работу в корыстных целях.

Лучше воздержаться от ссор, злословия.

Народные приметы 8 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: утренний мороз указывает на то, что в декабре и январе будет много снега;

утром туман — скоро будет потепление;

утром иней — к снежной зиме;

теплый и солнечный день указывает на морозную зиму;

на хвойных почти не видно шишек — будет теплая зима.

В прежние времена в этот день наблюдали за зимой. Ранним утром верующие шли на службу, во время которой обязательно ставили свечи за здоровье живых и упокой мертвых родственников. Также было принято заказывать молебен. В этот день в церквях читают молитвы о спасении государства от врагов.

Важные и памятные даты 8 ноября в Украине и мире:

1090 год — митрополит Ефрем освящает Св. Михайловский собор в Переяславе;

1519 год — Эрнан Кортес прибывает в Теночтитлан;

1620 год — происходит битва на Белой Горе близ Праги;

1793 год — Лувр открывают для публики;

1867 год — оперой Алексея Верстовского «Аскольдова могила» начинается первый сезон постоянный оперный театр в Киеве (ныне — Национальная опера Украины);

1895 год — Вильгельм Конрад Рентген изобретает X-лучи во время опытов с электричеством;

1909 год — проходит учредительное собрание членов Киевского общества воздухоплавания;

1918 год — в Пряшеве закарпатские украинцы создают Русский Народный Совет;

1923 год — Гитлер совершает неудачную попытку путча в Мюнхене;

1927 год — закладывают Днепровскую гидроэлектростанцию ​​мощностью 650 тыс. лошадиных сил;

1935 год — в Чернигове открывают Литературно-мемориальный музей Н. М. Коцюбинского;

1960 год — Джон Ф. Кеннеди становится 35-м президентом США;

1975 год — в Риге на корабле «Сторожевой» начинается антиправительственное восстание;

1988 год — Джордж Герберт Уокер Буш становится 41-м президентом США;

1997 год — во Львове открывают памятник жертвам коммунистических преступлений;

1999 год — папа Римский Иоанн Павел II впервые в истории папства посещает Грузию;

2016 год — Дональд Трамп становится 45-м президентом США, победив Хиллари Клинтон;

2020 год — взятие Шуши азербайджанскими войсками.

Именины 8 ноября празднуют:

Павел,

Михаил,

Гаврила,

Марфа.

Талисманом человека, рожденного 8 ноября, является рубин. К этому камню относились с особым уважением в Древней Индии, называя «камнем Солнца». Огонь рубина поддерживает энергию и целеустремленность его владельца. Издавна верили, что он олицетворение жизненного тонуса и здоровья.

8 ноября родились:

1050 год — великий князь киевский из династии Рюриковичей Святополк Изяславич;

1517 год — князь, казацкий атаман Дмитрий Байда-Вишневецкий;

1938 год — украинский ученый, изобретатель Владимир Веклич.

8 ноября в Украине и мире отмечают:

8 ноября в Украине и мире празднуют Всемирный день пианиста. История фортепиано очень многообразна. Современные классические исполнители больше сосредотачиваются на исполнении, записи и преподавании, а вот их коллеги с XIX века были также известны как транскрипторы и композиторы. Среди них – Бетховен, Моцарт, Шопен. Фортепиано было изобретено в 1700 году Бартоломео Кристофори и на протяжении веков оно претерпело немало трансформаций.

Также 8 ноября День солидарности с интерсекс-людьми. Он был установлен для памяти Геркулина Барбена, интерсексуала из Франции, который жил в XIX веке и выступал за защиту прав интерсексуальных людей. Такие люди рождаются с половыми признаками, не соответствующими типичным бинарным представлениям о женском и мужском теле.

А еще 8 ноября Международный день патологии. Событие было создано по инициативе Королевского колледжа патологов RCPath 2014 года. Главная цель этого дня состоит в отмечании особого вклада работников патологических и лабораторных медицинских служб в решении важных вопросов здравоохранения.

8 ноября празднуют Всемирный день без Wi-Fi. Праздник был создан в 2016 году по инициативе Международной федерации защитников окружающей среды FAI, зарегистрированной в Венесуэле. Благодаря этому дню можно сделать умственную, физическую и эмоциональную «перезагрузку», выключив на время Wi-Fi. Эта инновационная разработка была разработана в 1999 году компаниями Aironet и Nokia. Затем ее выкупила компания Cisco.

Также 8 ноября Международный день радиологии и День рентгеновских лучей. Праздник был предложен в 2012 году по инициативе Европейского общества радиологов в честь открытия рентгеновских лучей профессором физики Вильгельмом Рентгеном.

А еще 8 ноября Всемирный день градостроительства (урбанизма). Впервые предложение создать такой интересный праздник внес в 40-х годах прошлого столетия Карлос Мария делла Паолера, профессор университета в Буэнос-Айресе. А празднование началось уже в 1949 году.